El Zorro de Morón: ingeniero de lunes a viernes, héroe enmascarado el fin de semana

Diego Gianotti es un ingeniero industrial de 47 años que vivió en Ramos Mejía y en Villa Sarmiento. Pero además de trabajar entre papeles y planillas durante la semana, Diego tiene una máscara con la que sale todos los fines de semana desde hace una década: se convierte en «El Zorro», un personaje de la TV que lo cautivó desde la infancia.

“Yo cumplo con todos mis deberes durante la semana. Mantengo a mi familia y trabajo de lunes a viernes –dice Diego con firmeza– Luego, lleno de alegría a los niños y a los más grandes con mis actuaciones durante el fin de semana”.

La icónica serie de TV El Zorro, con sus varias adaptaciones, cuenta la historia de Don Diego de la Vega, un héroe enmascarado y con capa que combate al crimen y la tiranía.

Sin embargo, la historia de nuestro don Diego empezó cuando era chico y se quedaba viendo durante las tardes las grandes aventuras del héroe enmascarado: “Mi abuelo siempre me decía que era muy parecido al Zorro, que yo iba a ser su versión argentina –cuenta nostálgico– Mi abuela, sabiendo cuánto me gustaba la serie, me tejió una capa idéntica a la de don Diego”.

Durante su adolescencia solía organizar fiestas de disfraces; él siempre iba vestido de su personaje favorito: “Yo las organizaba y las usaba como excusa para vestirme como él e interpretarlo durante toda la noche”.

Sin embargo, cuando llegó el momento de decidir la carrera profesional que iba a seguir, eligió estudiar Ingeniería Industrial: “Para mi, estudiar Artes Escénicas era algo impensado. –cuenta Gianotti– No daba dinero y ninguno de mis amigos la estudiaba. Así que me metí en Ingeniería por inercia”.

Su primer trabajo fue en un hospital. Y desde entonces, de lunes a viernes los dedica a su profesión. Sin embargo, a sus 35 años decidió cambiar su vida.

“Me pasaba la semana entera viajando por trabajo; de Argentina a Brasil, de Brasil a Uruguay, y así sucesivamente. Pero fue después de un viaje a Perú que me agarró estrés laboral. Ahí decidí hacer aquello que siempre amé: ser El Zorro”. Fue así que Diego volvió a ponerse su máscara para interpretar al personaje.

Al principio vendía espaditas y globos con timidez en las plazas de la zona. Pero con el tiempo comenzó con sus actuaciones que duran hasta el día de hoy: “Son capítulos de la serie. Siempre una nueva aventura, donde hay batalla con espadas (de utilería) y grandes corridas junto con la participación del público”.

Sus actuaciones suelen ser siempre en la plaza de Alsina de Villa Sarmiento, aunque ha aparecido en otros espacios, como el Vagón Cultural de Castelar: “Pero también me llaman para cumpleaños de niños como de gente anciana que, como yo, disfrutaban de la serie durante su infancia”.

Su pasión por la actuación lo llevó a profesionalizarse en el arte de la espada, y se capacitó en esgrima escénica con Fernando Lúpiz, el actor y esgrimista conocido por haber trabajado junto a Guy Williams, el actor estadounidense conocido por interpretar a El Zorro.

Hoy lo acompaña la utilería necesaria e consiguió un compañero que interpreta al Comandante Monasterio: “A Alejandro lo conocí en las clases de Lúpiz; le gustó mi idea y se transformó en Monasterio, el enemigo de El Zorro”.

Después de diez años, Diego continúa portando la máscara los fines de semana, siempre con el apoyo de su esposa y sus dos hijas: “Ellas no se lo esperaban, pero siempre me apoyaron. En un principio me ayudaron a convocar a la gente a mis shows con palmas y gritos”.

Es así, que su presencia ha dejado huella en más de una persona, como en la de un niño, que hace unos años lo contrató para su cumpleaños, y por eso, decidió practicar esgrima: “Ese chico, hoy ya grande, me mandó un mensaje agradeciendome por haberlo inspirado para hacer esgrima deportiva”.

Estos últimos diez años de héroe enmascarado y de batallas de esgrima épicas le dejaron una enseñanza: “Lo que aprendí de esto es que uno siempre tiene que hacer lo que le dicta el corazón. No importa el miedo, hay que hacerlo por uno mismo”.