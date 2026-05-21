El último deseo del fundador de Mango que habría desatado el conflicto con su hijo Jonathan Andic

La muerte de Isak Andic, fundador de Mango, dejó de ser investigada como un accidente de montaña y pasó a tratarse como un presunto homicidio que conmociona al mundo empresarial español. El principal sospechoso es su hijo Jonathan Andic. En el centro de la investigación ha surgido un nuevo dato: el gran proyecto que el empresario quería concretar antes de morir.

Se trataba de la creación de una fundación benéfica. Según fuentes citadas por El País, Andic planeaba destinar parte de su patrimonio a una obra social que constituyera su legado más allá del ámbito de la moda. Algunos allegados definían esta iniciativa como “la obra más importante” de su vida y “su legado al mundo”.

Este propósito no era improvisado. El fundador de Mango ya había discutido el tema con amigos, asesores y abogados. Su intención era establecer una estructura que ordenara sus acciones sociales y permitiera canalizar ayudas a causas concretas, siguiendo la línea de trabajo social que la compañía venía desarrollando a través de distintas organizaciones.

No obstante, según la investigación, este plan habría generado tensiones familiares. La jueza Raquel Nieto Galván, del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, menciona en la resolución judicial un posible móvil económico vinculado a la creación de la fundación. De acuerdo con el texto, existía “un posible móvil económico relacionado con la creación de la fundación”.

Isak Andic falleció el 14 de diciembre de 2024, a los 71 años, durante una caminata en la montaña de Montserrat. Lo acompañaba su hijo Jonathan, quien fue detenido esta semana como sospechoso de homicidio, aunque luego quedó en libertad provisional tras pagar una fianza de un millón de euros.

La causa, inicialmente considerada un accidente, fue reabierta ante la aparición de indicios de una presunta participación “activa y premeditada” por parte del hijo mayor del empresario, según la jueza.

Uno de los aspectos centrales del caso es la relación entre padre e hijo y el posible impacto que tuvo la fundación en ese vínculo. La investigación señala que los agentes analizaron conversaciones de WhatsApp entre Isak y Jonathan, donde se detectó que, a mediados de 2024, Jonathan supo que su padre planeaba modificar el testamento para crear una fundación destinada a ayudar a personas necesitadas.

La resolución judicial indica que esa noticia provocó “un aparente cambio en la actitud” de Jonathan. Hasta entonces, según el relato, se había mostrado “obsesionado con el dinero” e incluso había pedido a su padre una “herencia en vida”.

Tras conocer el proyecto, Jonathan habría reconocido que su relación con el dinero “no era la correcta”. La reconstrucción judicial señala que fue él quien propuso hablar con su padre para “reconciliarse” durante una caminata en Montserrat, lugar al que Isak solía acudir para tratar temas personales y familiares.

La fundación que proyectaba Isak Andic aún no había sido formalizada en un nuevo testamento. El último documento conocido, firmado en julio de 2023, repartía el imperio Mango en partes iguales entre sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sara.

Según fuentes vinculadas a la investigación, la decisión de crear la fundación “ya estaba tomada” y requería una modificación testamentaria. El proyecto contemplaba que sus tres hijos fueran patronos, es decir, los máximos responsables de la entidad, al tiempo que recibirían una asignación económica importante y permanente.

Algunas versiones señalaron que Andic llegó a contemplar dejar parte de las acciones de Mango en manos de la fundación. Sin embargo, portavoces familiares lo desmintieron “categóricamente” y afirmaron que nunca existió un plan para transferir acciones. Según esta versión, la voluntad del empresario “siempre fue que sus hijos asumieran su legado empresarial”.

La familia también defendió la continuidad del compromiso social de Isak Andic. “Siempre mostró un fuerte compromiso con diversas causas sociales, y tanto Mango como la familia seguirán trabajando, tal como se ha hecho hasta ahora a través de diversas iniciativas, para mantener vivo este legado”, señalaron portavoces autorizados.

Asimismo, agregaron: “Si en algún momento se creara una fundación para vehicular dichas causas sociales, se informará en tiempo y forma”.

Mientras tanto, Jonathan Andic permanece bajo medidas cautelares: retiro de pasaporte, prohibición de salir del territorio y comparecencias semanales ante el juzgado. Su entorno sostiene su inocencia y asegura que no existen pruebas legítimas en su contra. La causa continúa abierta por presunto homicidio.