El título del New York Times por la condena a Cristina Kirchner: «Titana»

El fallo de la Corte Suprema de Justicia generó repercusiones alrededor del mundo. Lo que dijo el prestigioso diario de Estados Unidos.

Los principales periódicos del mundo se hicieron eco de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. Desde medios de América Latina hasta The New York Times de Estados Unidos reflejaron este martes la decisión del máximo tribunal.

En este sentido, The New York Times tituló: «Un titán político en Argentina es condenado a prisión». El texto, que lleva la firma de Daniel Politi y aclara en la bajada que con esta decisión de la Corte se bloquea el “planeado regreso político” de Cristina Kirchner.

En el texto, la describen como «una de las figuras políticas más polarizantes del país» que fue condenada a prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena por corrupción.

También destaca que “el fallo probablemente intensifique las tensiones políticas en el país y se conoce después de que Cristina Kirchner, quien fue blanco de un intento de asesinato hace tres años, anunciara sus planes de regresar a la política».

El periodista destacó que “simpatizantes bloquearon rutas clave en los alrededores de la capital, Buenos Aires, antes de conocerse la decisión judicial contra la dirigente de orientación izquierdista, quien ha tenido repetidos enfrentamientos con el presidente de derecha, Javier Milei, mientras que importantes sindicatos habían amenazado con realizar huelgas nacionales».

E informó cómo fue que la ex presidenta quedó con la condena firme: “La Corte Suprema rechazó un recurso de Cristina Kirchner, consolidando una sentencia de seis años dictada por un tribunal inferior, que la encontró culpable de defraudar al Estado durante sus dos mandatos presidenciales, entre 2007 y 2015″.

A su vez, destacó las pocas chances de que vaya a un penal: “No obstante, es poco probable que Cristina Kirchner, de 72 años, cumpla una pena significativa en prisión, ya que la legislación argentina suele permitir la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años. El tribunal de primera instancia determinará si la ex presidenta cumple arresto en su domicilio”.

El texto explica que CFK «podría permanecer detenida en una comisaría durante algunos días hasta que un juez autorice la prisión domiciliaria, indicó Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires».

Y luego hace un perfil de la ex vicepresidenta mezclado con un poco de historia. Así, detalla: “Figura clave en la política argentina durante más de tres décadas, Cristina Kirchner sigue siendo una figura divisiva. Mientrasgran parte del país considera su presidencia como un sinónimo de mala gestión económica y corrupción, conserva una base de seguidores leales que la reconocen por la implementación de programas sociales amplios”.

The New York Times recordó que durante el juicio de 2022, seguidores de Cristina Kirchner “se congregaron diariamente frente a su domicilio en Buenos Aires para manifestar su apoyo” y que, “en septiembre de ese mismo año, un hombre apuntó con una pistola cargada a su cabeza a corta distancia en la entrada del edificio donde vive. El arma se trabó y ella no resultó herida. El acusado y otras dos personas están detenidos y a la espera de juicio”.