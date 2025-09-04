EL TIEMPO: Un frente frío propiciará condiciones de inestabilidad

El ingreso de un frente frío, asociado a corrientes de aire cálido y húmedo provenientes de Brasil, propiciará condiciones de inestabilidad y el desarrollo de nuevos núcleos de lluvias y tormentas desde la madrugada.

Jueves 4 de septiembre

El ingreso de un frente frío, asociado a corrientes de aire cálido y húmedo provenientes de Brasil, propiciará condiciones de inestabilidad y el desarrollo de nuevos núcleos de lluvias y tormentas desde la madrugada. Se prevé descenso térmico y la ocurrencia de fenómenos de intensidad moderada con acumulados considerables. Las lluvias acompañarán el desplazamiento del frente de sur a norte. Por tanto, a la par que las condiciones meteorológicas mejorarían en el sur y centro provincial hacia el mediodía y la tarde, las precipitaciones comenzarían a manifestarse en el norte.

Precipitaciones: estimadas entre 2 y 96 mm, los mayores acumulados se darían en zona Sur (entre 40 y 96mm) y en zona Centro (entre 28 y 55 mm). Probabilidad de precipitación: 40/60 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del noreste, norte, sureste y sur. Velocidades entre 2 y 23 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 25 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 10 °C a la noche en San Javier con 8°C de sensación térmica.

Viernes 5 de septiembre

Se mantendrán condiciones de inestabilidad en la provincia, se prevén lluvias, ocasionales tormentas dispersas, concentradas principalmente en el noroeste provincial, y caída marcada de las temperaturas. El desplazamiento de un frente frío de baja potencia favorecerá el desarrollo de precipitaciones de intensidad variable, dispersas, principalmente sobre la mitad norte provincial y con un volumen considerable. Los vientos predominantes del sur impulsarán el descenso térmico.

Precipitaciones: entre 2 y 40 mm, especialmente en la zona norte. Probabilidad de precipitación: 5/55 %. Probabilidad de nieblas y

Vientos: del sur y sureste. Velocidades entre 10 y 20 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 17 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 7 °C a la noche en San Vicente con una sensación térmica de 4°C.

Sábado 6 de septiembre

Jornada con tiempo estable, frío por la mañana, templado por la tarde y nubosidad variable. La acción de un sistema de alta presión favorecerá condiciones de mayor estabilidad, volvería el frío al iniciar del día, aunque rápidamente la temperatura ascendería a lo largo del día. Por la tarde se esperan temperaturas agradables impulsadas por vientos suaves del sector sureste.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/25 %.

Vientos: predominantes del sureste. Velocidades entre 6 y 17 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 19 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 6 °C en San Javier con 3°C de sensación térmica.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.