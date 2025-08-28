EL TIEMPO: Soleado en gran parte de la provincia

Soleado en gran parte de la provincia, con leve aumento de las temperaturas. Fresco por la mañana, templado a algo cálido por la tarde.

Jueves 28 de agosto

Soleado en gran parte de la provincia, con leve aumento de las temperaturas. Fresco por la mañana, templado a algo cálido por la tarde. Una masa de aire seco mantiene condiciones de estabilidad y tiempo bueno. Soplarán vientos leves, oscilantes del sureste y noreste.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: Moderada.

Vientos: del este y noreste. Velocidades entre 1 y 12 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 27 °C para Posadas, la mínima sería de 9 °C en Bernardo de Irigoyen con 6°C de sensación térmica.

Viernes 29 de agosto

Se anticipan condiciones de tiempo bueno, sol a pleno, fresco por la mañana, cálido por la tarde. La acción de un sistema de alta presión favorece condiciones de estabilidad, la inhibición en la formación de nubes y el progresivo aumento de las temperaturas. Jornada algo ventosa, con vientos predominantes del sector noreste.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del este y noreste. Velocidades entre 3 y 14 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 29 °C para Puerto Iguazú con 30 °C de sensación térmica, la mínima sería de 12 °C en Oberá.

Sábado 30 de agosto

Tendencia para que se mantengan las condiciones de estabilidad, buen tiempo y leve ascenso de las temperaturas. Se espera una jornada cálida, con aumento de la nubosidad hacia la tarde-noche. Un sistema de baja presión incrementa gradualmente su influencia en la región propiciando el desarrollo de nubes por la tarde, aunque sin riesgo de lluvias. El ascenso térmico estará impulsado por los vientos predominantes del noreste.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sureste, este y noreste. Velocidades entre 8 y 22 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 30 °C para Montecarlo, la mínima sería de 14 °C en Bernardo de Irigoyen.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.