EL TIEMPO: Sigue primaveral, con poco cambio en las temperaturas

Martes 21 de octubre

Sigue primaveral, con poco cambio en las temperaturas. Un centro de alta presión sobre el océano Atlántico, con 1035 HPa, extiende su influencia y mantiene la estabilidad en la región. Predominarán los cielos algo a parcialmente nublado. Temperaturas mínimas entre 9 °C y 16 °C; máximas entre 23 °C y 27 °C. Los vientos soplarán del noreste.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/5 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del este y noreste. Velocidades entre 5 y 23 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 27 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 9 °C en Bernardo de Irigoyen con 7 °C de sensación térmica.

Miércoles 22 de octubre

Jornada con tiempo estable y aumento de temperatura. Amanece fresco, pero con valores de mínima entre 11 °C y 16 °C. Soplarán vientos del noreste, propiciando la elevación de temperatura a lo largo del día: las máximas esperadas varían entre 26 °C y 30 °C. La tendencia indica que, aunque con aumento de la nubosidad, la estabilidad del tiempo se mantendría hasta el viernes.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/5 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del noreste. Velocidades entre 7 y 23 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 30 °C para Posadas; la mínima sería de 11 °C en Bdo de Irigoyen.

Jueves 23 de octubre

La acción de una extensa masa de aire seco sobre la región que comprende a Misiones, este de Paraguay y sur de Brasil mantiene las condiciones de estabilidad meteorológica; se esperan una mañana fresca, una tarde cálida y el predominio de nubosidad alta, que darán al cielo un aspecto blanquecino, sin riesgo de lluvias. Los vientos soplarán del sector noreste.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sector noreste. Velocidades entre 9 y 23 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 29 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 14 °C en Bdo de Irigoyen.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia