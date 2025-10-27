EL TIEMPO: Se mantiene la probabilidad de lluvias leves y aisladas en el norte

Se mantiene la probabilidad de lluvias leves y aisladas en el norte, aunque con tendencia a una mejora gradual desde el sur y centro de la provincia.

Lunes 27 de octubre

Se mantiene la probabilidad de lluvias leves y aisladas en el norte, aunque con tendencia a una mejora gradual desde el sur y centro de la provincia. Se espera una jornada fresca por la mañana, tornándose cálida por la tarde, con vientos predominantes del sector sur.

Precipitaciones: entre 1 y 6 mm para zona Norte. Probabilidad de precipitación: 5/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sur-sureste. Velocidades entre 2 y 16 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 29 °C para Eldorado con 31 °C de sensación térmica, la mínima sería de 14 °C en Apóstoles.

Martes 28 de octubre

Inestable, cielo cubierto, lluvias y poco ascenso de temperaturas por la tarde. El tiempo permanecerá inestable en todo Misiones, con mayor potencial para formar tormentas en zona Norte desde la mañana, en las zonas restantes las precipitaciones se darían luego del mediodía y resultarían de menor intensidad. Se sumará el ingreso de aire frío, para provocar una tarde con marcas máximas que apenas alcanzarían los 24 °C.

Precipitaciones: se esperan entre 2 y 29 mm, los mayores acumulados se darían en zona Norte. Probabilidad de precipitación: 5/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sureste. Velocidades entre 12 y 24 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24 °C para Puerto Iguazú; la mínima sería de 13 °C en San Javier.

Miércoles 29 de octubre

El aire de origen marítimo mantiene abundante nubosidad sobre toda la provincia y se esperan lluvias leves de madrugada en zonas Centro y Norte. Continúan las temperaturas por debajo del promedio para estos días, amanecerá fresco y seguirá templado luego del mediodía. Para lo que resta de la semana, las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente bajo condiciones de tiempo estable.

Precipitaciones: entre 2 y 11 mm para el centro y norte provincial. Probabilidad de precipitación: 10/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sector sur. Velocidades entre 9 y 19 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 23 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 12 °C en Apóstoles.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.