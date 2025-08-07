EL TIEMPO: Se aproxima un frente frio y genera condiciones de inestabilidad

La aproximación de un frente frío marca el desarrollo de condiciones de nuevas inestabilidades.

Jueves 7 de agosto

La aproximación de un frente frío marca el desarrollo de condiciones de nuevas inestabilidades. Se espera abundante nubosidad y la producción de lluvias y tormentas aisladas. Estas afectarán la provincia desde la madrugada con intensidades variables y mejorando hacia la tarde.

El día comenzará fresco, pero las temperaturas ascenderán para alcanzar un ambiente templado por la tarde. Los vientos serán fluctuantes, aunque predominarán desde el sector sur a partir del mediodía.

Precipitaciones: entre 2 y 34 mm. Probabilidad de precipitación: 40/70 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del noreste y sureste. Velocidades entre 2 y 13 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 23 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 10 °C en San Javier.

Viernes 8 de agosto

El arribo de un frente frío de origen polar organizará nuevas inestabilidades, cielo mayormente nublado, lluvias, lloviznas y marcado descenso de las temperaturas. Se anticipa una jornada fría a fresca y húmeda, las máximas estarán en torno a los 15 a 18 °C.

Los vientos leves a moderados y constantes del sector sur, contribuirán a que la temperatura percibida sea más baja y no se descarta la ocurrencia de heladas en bajos y proximidades de cursos de agua.

Precipitaciones: menores a 2 mm especialmente para la zona norte. Probabilidad de precipitación: 20/35 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sur. Velocidades entre 6 y 18 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 40 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 18 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 4 °C en San Vicente.

Sábado 9 de agosto

Se anticipa una jornada fría y húmeda, con tiempo bueno y nubosidad variable. La llegada a la región de una masa de aire frío polar proporciona condiciones de estabilidad atmosférica y descensos de las temperaturas por la mañana, con probables heladas generalizadas en la mitad norte provincial. Hacia la tarde, el ambiente se tornará fresco, con máximas que apenas superarán los 15 °C.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sureste. Velocidades entre 4 y 14 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 16 °C para Posadas, la mínima sería de 3 °C en San Vicente.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.