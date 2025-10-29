EL TIEMPO: Predominará el cielo nublado y no se descartan lluvias leves, aisladas y pasajeras a lo largo de la jornada

Predominará el cielo nublado y no se descartan lluvias leves, aisladas y pasajeras a lo largo de la jornada. Se mantendrá la circulación de aire frío y húmedo, por lo que las temperaturas estarán por debajo del promedio para esta época, amanecerá fresco y seguirá templado luego del mediodía.

Miércoles 29 de octubre

Predominará el cielo nublado y no se descartan lluvias leves, aisladas y pasajeras a lo largo de la jornada. Se mantendrá la circulación de aire frío y húmedo, por lo que las temperaturas estarán por debajo del promedio para esta época, amanecerá fresco y seguirá templado luego del mediodía. Para los días que siguen, las temperaturas comenzarán a recuperarse bajo condiciones de tiempo estable.

Precipitaciones: entre 1 y 7 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 10/35 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sector sur. Velocidades entre 6 y 19 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 23 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 12 °C en San Pedro.

Jueves 30 de octubre

Tiempo bueno, fresco por la mañana, cálido por la tarde. La acción de un sistema de alta presión favorecerá condiciones de estabilidad, cielo parcialmente nublado y ascenso de las temperaturas a lo largo de la jornada: estará cálido por la tarde con máximas entre 25 y 26 °C en la mayor parte de Misiones. Soplarán vientos del sector sur, suaves a leves.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sur y sureste. Velocidades entre 4 y 12 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 26 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 11 °C en San Vicente.

Viernes 31 de octubre

Se espera tiempo estable, soleado, fresco por la mañana, cálido por la tarde. La influencia de un sistema de alta presión favorecerá que se presenten condiciones de buen tiempo y escasa nubosidad. El ascenso gradual de las temperaturas estará ralentizado por los vientos predominantes del sureste. El fin de semana llegará con lluvias, tormentas y poco cambio de temperatura.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del noroeste, sur y sureste. Velocidades entre 2 y 10 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 20 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 28 °C para Montecarlo; la mínima sería de 11 °C en San Javier.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.