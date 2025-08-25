EL TIEMPO: La jornada transcurrirá con abundante nubosidad y tiempo inestable para el norte

La jornada transcurrirá con abundante nubosidad y tiempo inestable para el norte.

Lunes 25 de agosto

La jornada transcurrirá con abundante nubosidad y tiempo inestable para el norte, donde se esperan lluvias leves y lloviznas por la tarde. El ambiente estará frío por la mañana y fresco por la tarde, con vientos del sector sur. Temperaturas mínimas entre 6 °C y 9 °C; máximas entre 12 °C y 17 °C.

Precipitaciones: entre 2 y 4 mm para el norte de la provincia. Probabilidad de precipitación: 10/40 %. Probabilidad de nieblas y Vientos: del sur, sureste y suroeste. Velocidades entre 2 y 15 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 17 °C para Posadas, la mínima sería de 6 °C en Apóstoles con 5 °C de sensación térmica.

Martes 26 de agosto

Un flujo de aire húmedo mantiene el tiempo inestable en el norte, con chances de algunas lluvias leves y lloviznas; en el resto de la provincia, mejora el tiempo y se presenta con menor nubosidad. Si bien amanecerá frío, ya por la tarde las temperaturas ascenderán un poco más.

Precipitaciones: hasta 6 mm para zona Norte. Probabilidad de precipitación: 0/50 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sur, sureste y suroeste. Velocidades entre 4 y 15 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 21 °C para Posadas, la mínima sería de 5 °C en Oberá con 3 °C de sensación térmica.

Miércoles 27 de agosto

Tiempo estable y temperaturas en paulatina elevación. Con el desplazamiento de la masa de aire frío presente y la circulación de vientos del noreste, comienza un paulatino ascenso de temperaturas. La estabilidad, buena presencia de sol y poca nubosidad generarán condiciones similares a las de primavera, que perdurarán al menos hasta el viernes.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %.

Vientos: del sureste y noreste. Velocidades entre 4 y 10 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 25 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 9 °C en Apóstoles con 8 °C de sensación térmica.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.