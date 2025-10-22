EL TIEMPO: Jornada con tiempo estable y aumento de temperatura

Jornada con tiempo estable y aumento de temperatura.

Miércoles 22 de octubre

Jornada con tiempo estable y aumento de temperatura. Amanece fresco, pero con valores de mínima entre 11 °C y 18 °C. Soplarán vientos del noreste propiciando la elevación de temperatura a lo largo del día: las máximas esperadas varían entre 25 °C y 30 °C. La tendencia indica que, aunque con aumento de la nubosidad, la estabilidad del tiempo se mantendría hasta el viernes.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/5 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del este y noreste. Velocidades entre 7 y 23 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 30 °C para Posadas; la mínima sería de 11 °C en Bdo de Irigoyen.

Jueves 23 de octubre

La acción de una extensa masa de aire seco sobre la región que comprende a Misiones, este de Paraguay y sur de Brasil mantiene las condiciones de estabilidad meteorológica; se esperan una mañana fresca, una tarde cálida y el predominio de nubosidad alta, que darán al cielo un aspecto blanquecino, sin riesgo de lluvias. Los vientos soplarán del sector noreste.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sector noreste. Velocidades entre 7 y 22 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 29 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 12 °C en Bdo de Irigoyen.

Viernes 24 de octubre

Se prevé una jornada con tiempo aún estable, nubosidad variable, cálido a caluroso y ventoso por la tarde. Se prevé aumento de la nubosidad media y alta, producido por flujos de humedad provenientes de la cuenca amazónica; esa cobertura nubosa disminuiría por la tarde. Leve ascenso de las temperaturas. El calor dará paso a la inestabilidad, con lluvias y algunas tormentas durante el fin de semana.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/5 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del noreste. Velocidades entre 10 y 25 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 40 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 31 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 16 °C en Bernardo de Irigoyen.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.