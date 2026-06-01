EL TIEMPO: inicio de tiempo bueno y estable

Se anticipa una semana con dos probables escenarios: un inicio de tiempo bueno y estable, seguido de una desmejora con algunas lluvias hacia el fin de semana.

Lunes 01 junio

Se anticipa una semana con dos probables escenarios: un inicio de tiempo bueno y estable, seguido de una desmejora con algunas lluvias hacia el fin de semana. Para mañana se espera un amanecer fresco con nubosidad parcial y una tarde templada con predominio del sol. La influencia de una masa de aire frío y seco garantizará condiciones de estabilidad; esto provocará un leve descenso en las temperaturas mínimas al amanecer, mientras que las tardes se mantendrán agradables gracias a los vientos predominantes del sector sureste.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 5/15 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sur y sureste a velocidades entre 3 y 9 km/h. Probabilidad de ráfagas de 10 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 22 °C para Iguazú y la mínima sería 9 °C en Apóstoles.

Martes 2 de junio

Tiempo estable, con cielo más despejado y ambiente templado. La acción de un sistema de alta presión garantiza condiciones de predominio de sol y temperaturas en ascenso. Los vientos soplarán variables hacia la tarde rotando nuevamente al cuadrante este.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 10/28 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del este y sureste con velocidades entre 3 y 11 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24°C para Eldorado, y la mínima sería de 10 °C en Apóstoles.

Miércoles 3 de junio

Se anticipa tiempo bueno, nubosidad parcial, fresco por la mañana y más templado hacia la tarde. El debilitamiento del sistema de alta presión promueve la formación creciente de nubosidad. Los vientos soplarán leves y variables, predominantes del sector noreste.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 5/15 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del noreste y este con velocidades entre 1 y 9 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 23°C para San Vicente y la mínima sería de 11°C en Posadas.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.