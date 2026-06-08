EL TIEMPO: Inicio de semana con inestabilidad parcial

Jornada con inestabilidad parcial, precipitaciones dispersas por la madrugada que se intensificarán hacia la tarde preferentemente en la zona sur y centro provincial.

Lunes 08 de junio

Jornada con inestabilidad parcial, precipitaciones dispersas por la madrugada que se intensificarán hacia la tarde preferentemente en la zona sur y centro provincial. Un sistema de baja presión, sumado al ingreso de flujos de humedad, provocará lluvias de intensidad variables, esperando los mayores volúmenes más significativos en la zona sur. Las mínimas a última hora.

Precipitaciones: se esperan entre 7 a 14 mm. Probabilidad de precipitación: 25/68 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del noreste-norte y noroeste con velocidades entre 3 y 16 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24°C para Iguazú, y la mínima sería de 13 °C en Bernardo de Irigoyen.

Martes 09 de junio

Tiempo algo inestable, leve descenso de las temperaturas, manteniéndose templado por la tarde con lluvias aisladas en zona centro y norte. Un sistema de baja presión va creando condiciones para la formación de nubes y celdas de lluvias de intensidad leve; limitadas a mitad norte provincial. En cuanto a las temperaturas se espera una mañana fresca, templado por la tarde.

Precipitaciones: se esperan entre 3 a 6 mm. Probabilidad de precipitación: 25/55 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del suroeste-sur y sureste-oeste con velocidades entre 1 y 10 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 22°C para Iguazú y la mínima sería de 12°C en Apóstoles.

Miércoles 10 junio

Predominará un ambiente estable y húmedo con nubosidad variable. La mañana se presentará de fría a fresca, dando paso a un marcado ascenso de las temperaturas máximas por la tarde. Se espera la mayor amplitud térmica de la semana y buen tiempo en general; no obstante, debido a una inestabilidad residual, no se descartan lluvias leves y aisladas, principalmente en la zona centro.

Precipitaciones: menores a 2 mm. Probabilidad de precipitación: 20/52 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del noreste-norte y este a velocidades entre 1 y 14 km/h. Probabilidad de ráfagas de 10 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24 °C para Montecarlo y la mínima sería 10°C en Apóstoles.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.