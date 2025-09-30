EL TIEMPO: Inestable con lluvias y tormentas

Inestable con lluvias y tormentas. Se intensificará la inestabilidad debida a baja presión desde el oeste y, dado el contenido de humedad, se esperan lluvias generalizadas, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas, con potencial para provocar algún temporal aislado.

Martes 30 de septiembre

Inestable con lluvias y tormentas. Se intensificará la inestabilidad debida a baja presión desde el oeste y, dado el contenido de humedad, se esperan lluvias generalizadas, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas, con potencial para provocar algún temporal aislado. El ambiente se mantendría entre fresco y templado.

Precipitaciones: estimadas entre 11 y 46 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 40/70 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del este, noreste y sureste. Velocidades entre 4 y 17 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24 °C para Posadas, la mínima sería de 17 °C en Bernardo de Irigoyen.

Miércoles 1 de octubre

Persisten la inestabilidad y el cielo cubierto. Podrían registrarse lluvias leves durante la mañana y tormentas eléctricas luego del mediodía, principalmente en zona Centro, sin descartar precipitaciones leves y aisladas en las zonas restantes. Se elevan levemente las temperaturas, con máximas que alcanzarían los 25 °C.

Precipitaciones: estimadas entre 2 y 29 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 10/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sureste. Velocidades entre 4 y 15 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 25 °C para Puerto Iguazú; la mínima sería de 17 °C en Bernardo de Irigoyen.

Jueves 02 de octubre

La inestabilidad persiste, por lo que se espera otra jornada con lluvias variables. Las precipitaciones serán leves por la mañana e incrementarán su intensidad por la tarde, con la aparición de tormentas aisladas. Una atmósfera dinámica genera las condiciones para el desarrollo de nubes y lluvias a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos oscilarán, predominando del sureste por la mañana, y rotando al norte durante la tarde.

Precipitaciones: estimadas entre 1 y 22 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 15/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sureste y noreste. Velocidades entre 4 y 14 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 25 °C para Posadas, la mínima sería de 16 °C para Apóstoles.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia