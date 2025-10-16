EL TIEMPO: Inestable con lluvias y tormentas a causa de un área de baja presión

Inestable con lluvias y tormentas a causa de un área de baja presión.

Jueves 16 de octubre

Inestable con lluvias y tormentas a causa de un área de baja presión. Se prevé lluvia intensa desde la madrugada que afectará a toda la provincia, acompañada de actividad eléctrica y ráfagas; aunque es baja la probabilidad, no se descarta la caída aislada de granizo. A media tarde comenzaría una mejora temporaria hasta la madrugada del viernes.

Precipitaciones: entre 5 y 74 mm para la provincia. Probabilidad de precipitación: 40/70 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del noreste y sureste. Velocidades entre 4 y 17 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 27 °C para Puerto Iguazú con 29 °C de sensación térmica; la mínima sería de 18 °C en San Vicente.

Viernes 17 de octubre

Persiste la inestabilidad, descienden las temperaturas y se esperan lluvias y tormentas desde la madrugada, mejorando hacia la noche. La profundización de un área de baja presión o vaguada, mantiene las condiciones para la formación de celdas de lluvias y tormentas, acompañadas de ráfagas fuertes y la llegada de un frente frío al final del día. No se descarta la ocasional caída de granizo. Los vientos soplarán variables oscilantes del noreste y sur. Las lluvias irán cesando durante el sábado.

Precipitaciones: entre 28 y 151 mm. Probabilidad de precipitación: 40/70 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del noreste cambiando al sureste. Velocidades entre 3 y 16 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 23 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 17 °C en Bernardo de Irigoyen.

Sábado 18 de octubre

Persistirá la inestabilidad por la madrugada con algunas lluvias aisladas en zona norte y abundante nubosidad en el resto de la provincia. Luego, con el pasar de las horas, la influencia creciente de un sistema de alta presión mejorará las condiciones meteorológicas. Amanece fresco, incrementándose rápidamente las temperaturas, llegando las mismas a máximas levemente superiores a las del día anterior. Las mínimas llegarían a la noche. Se prevé una tarde con sol entre nubes, temperaturas amenas y vientos persistentes del sureste.

Precipitaciones: entre 1 y 24 mm para la zona Norte. Probabilidad de precipitación: 10/40 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del sur-sureste. Velocidades entre 8 y 25 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 25 °C para Posadas, la mínima sería de 14 °C a la noche en San Vicente.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.