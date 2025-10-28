EL TIEMPO: Inestable, cielo cubierto, lluvias y poco ascenso de temperaturas por la tarde

El tiempo permanecerá inestable en todo Misiones, con mayor potencial para formar tormentas en zona Norte desde el comienzo de la mañana, en las zonas restantes las precipitaciones se registrarían al mediodía o poco antes y con menor intensidad.

Martes 28 de octubre

Inestable, cielo cubierto, lluvias y poco ascenso de temperaturas por la tarde. El tiempo permanecerá inestable en todo Misiones, con mayor potencial para formar tormentas en zona Norte desde el comienzo de la mañana, en las zonas restantes las precipitaciones se registrarían al mediodía o poco antes y con menor intensidad. Se sumará el ingreso de aire frío, para provocar una tarde con marcas máximas que apenas alcanzarían los 25 °C y mínimas que se darían hacia la noche.

Precipitaciones: se esperan entre 2 y 29 mm para la provincia, los mayores acumulados se darían en zona Norte. Probabilidad de precipitación: 40/70 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: predominantes del sureste. Velocidades entre 4 y 23 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 25 °C para Eldorado; la mínima sería de 13 °C en San Pedro.

Miércoles 29 de octubre

El aire de origen marítimo mantiene abundante nubosidad sobre toda la provincia y no se descartan lluvias leves de madrugada en zonas Centro y Norte. Continúan las temperaturas por debajo del promedio para estos días, amanecerá fresco y seguirá templado luego del mediodía. Para lo que resta de la semana, las temperaturas comenzarán a recuperarse bajo condiciones de tiempo estable.

Precipitaciones: entre 2 y 6 mm para el centro y norte provincial. Probabilidad de precipitación: 10/35 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del sector sur y sureste. Velocidades entre 5 y 20 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 23 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 12 °C en Apóstoles.

Jueves 30 de octubre

Tiempo bueno, predominio del sol, fresco por la mañana, cálido por la tarde. La acción de un sistema de alta presión favorecerá condiciones de estabilidad, cielo parcialmente nublado y ascenso de las temperaturas a lo largo de la jornada: estará cálido por la tarde con máximas entre 25 y 27 °C en la mayor parte de Misiones. Soplarán vientos del sector sur, suaves a leves.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sur, sureste y suroeste. Velocidades entre 6 y 13 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 27 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 10 °C en San Javier.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia