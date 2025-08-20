EL TIEMPO: El rápido avance de un frente frío desplaza la inestabilidad

El rápido avance de un frente frío desplaza la inestabilidad; no obstante, se esperan lluvias durante la madrugada, mejorando luego.

Miércoles 20 de agosto

El rápido avance de un frente frío desplaza la inestabilidad; no obstante, se esperan lluvias durante la madrugada, mejorando luego. Amanece fresco y nublado. Tarde templada con cielo parcialmente nublado. Temperaturas previstas: mínimas entre 9 °C y 14 °C, máximas entre 19 °C y 23 °C. Llega aire más seco y mejora el tiempo de manera temporaria.

Precipitaciones: entre 5 y 20 mm para el norte provincial. Probabilidad de precipitación: 20/50 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del norte y noroeste. Velocidades entre 2 y 23 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 23 °C para Montecarlo, la mínima sería de 9 °C en Bernardo de Irigoyen con una sensación térmica de 8 °C.

Jueves 21 de agosto

Tiempo variable, probables chaparrones y tormentas hacia la noche. Se prevé una mañana con fresco y cielo despejado; luego del mediodía, tanto la temperatura como la nubosidad irán en aumento. Al final del día, podrían registrarse chaparrones y tormentas en la mitad sur de la provincia.

Precipitaciones: hasta 8 mm para zona Sur y parte de zona Centro. Probabilidad de precipitación: 20/45 %. Probabilidad de nieblas y Vientos: del este y noreste. Velocidades entre 2 y 18 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 27 °C para Puerto Iguazú con 28 °C de sensación térmica, la mínima sería de 10 °C en Apóstoles.

Viernes 22 de agosto

Continúa inestable, con intervalo de mejora, sol y más aumento de temperatura. Se registrarían chaparrones y tormentas en zonas Sur y Centro tanto durante la madrugada como a partir del atardecer hasta el final del día. Zona Norte presentaría cielo escasamente nublado, sin precipitaciones. Los vientos del norte seguirán propiciando marcas térmicas elevadas para la época. Las mínimas estarían entre 17 °C y 22 °C; las máximas entre 29 °C y 32 °C. Ya en la madrugada del sábado, llega un nuevo frente frío, trayendo lluvias y caída de temperatura durante el fin de semana.

Precipitaciones: entre 5 y 33 mm para el sur y centro de la provincia. Probabilidad de precipitación: 10/70 %. Probabilidad de nieblas y Vientos: del sector norte. Velocidades entre 11 y 22 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 32 °C para Posadas con 34 °C de sensación térmica, la mínima sería de 17 °C en San Vicente.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia