EL TIEMPO: Continuará actuante una inestabilidad residual produciendo lluvias aisladas

Continuará actuante una inestabilidad residual produciendo lluvias aisladas, preferentemente durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde y limitadas a la mitad norte provincial. Un área de baja presión dejaría el lugar al ingreso de un frente frío débil que promueve algunas inestabilidades dispersas.

Martes 26 mayo

Continuará actuante una inestabilidad residual produciendo lluvias aisladas, preferentemente durante la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde y limitadas a la mitad norte provincial. Un área de baja presión dejaría el lugar al ingreso de un frente frío débil que promueve algunas inestabilidades dispersas. En cuanto a las temperaturas, amanecerá fresco y con ambiente más templado por la tarde.

Precipitaciones: se esperan menores a 3 mm. Probabilidad de precipitación: 15/55 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del suroeste y sur a velocidades entre 2 y 15 km/h. Probabilidad de ráfagas de 15 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24 °C para Iguazú y la mínima sería 13 °C en San Pedro.

Miércoles 27 de mayo

Se espera tiempo estable, escasa nubosidad con leves ascensos de la temperaturas. La acción de un sistema de alta presión garantiza tiempo bueno, predominio del sol y progresivo aumento de las temperaturas hacia la tarde.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 5/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del este y sureste con velocidades entre 2 y 11 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 28°C para Iguazú, y la mínima sería de 16 °C en Apóstoles.

Jueves 28 de mayo

Tendencia para que continúe el tiempo estable, con cielo nubosidad parcial, amplitud térmica, frío a fresco por la mañana y templado por la tarde. Un sistema de alta presión propicia condiciones de estabilidad y buen tiempo. Los vientos soplarán variables predominantes del noreste.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 5/15 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del noroeste con velocidades entre 2 y 10 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 27°C para Posadas y la mínima sería de 10°C en Oberá.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.