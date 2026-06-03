EL TIEMPO: Condiciones de buen tiempo predominan en la región, acompañadas de nubosidad parcial

Condiciones de buen tiempo predominan en la región, acompañadas de nubosidad parcial.

Miércoles 3 de junio

Condiciones de buen tiempo predominan en la región, acompañadas de nubosidad parcial. Tras una mañana fresca, el ambiente se tornará templado hacia la tarde. Esto se debe a una circulación marítima que, impulsa vientos leves del sector noreste, generando nubosidad variable. Las temperaturas registrarán un leve ascenso, ofreciendo una tarde templada y agradable.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 5/15 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del noreste-sureste y este con velocidades entre 2 y 13 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 26°C para Posadas y la mínima sería de 11°C en Bernardo de Irigoyen.

Jueves 04 junio

Se prevé tiempo mayormente estable, con mañanas frescas y tardes templadas. Un sistema de alta presión mantendrá el buen clima, aunque un flujo de humedad desde el Brasil generará abundante nubosidad limitadas en la mitad sur provincial. Las temperaturas presentarán pocos cambios y los vientos predominarán del sector noreste.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 5/15 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del norte y noreste a velocidades entre 3 y 16 km/h. Probabilidad de ráfagas de 10 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24 °C para Montecarlo y la mínima sería 12°C en San Vicente.

Viernes 05 de junio

Se espera una nueva jornada con tiempo estable y ambiente templado. La acción de un sistema de alta presión en retroceso promueve condiciones de nubosidad variable. Predominarán vientos suaves a leves del sector norte oscilando al este con poco cambio en las temperaturas.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 10/28 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del noreste y sureste con velocidades entre 2 y 10 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24°C para Posadas, y la mínima sería de 13 °C en B. de Irigoyen.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.