EL TIEMPO: Comienza una semana marcada por el ambiente frío a fresco

Comienza una semana marcada por el ambiente frío a fresco y las condiciones estables hasta el inicio del fin de semana.

Lunes 11 mayo

Comienza una semana marcada por el ambiente frío a fresco y las condiciones estables hasta el inicio del fin de semana. Mañana lunes, permanecerá el tiempo bueno, despejado y frío por la mañana con un pico de frío del evento; apenas templado por la tarde. Un sistema de alta presión propicia una situación de estabilidad con cielos con escasa nubosidad, vientos predominantes del sureste que impulsarán los descenso de las temperaturas con probables heladas localizadas y de mayor intensidad en zona centro.

Precipitaciones: no se esperan precipitaciones. Probabilidad de precipitación: 5/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del sureste-suroeste y sur a velocidades entre 2 y 10 km/h. Probabilidad de ráfagas de 10 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 18 °C para Montecarlo y la mínima sería de 2 °C en San Pedro y una sensación térmica de -0°C.

Martes 12 de mayo

Tiempo estable, amanece fresco, templado por la tarde, nubosidad en disminución. La acción de un potente sistema de alta presión estará garantizando las condiciones de estabilidad a lo largo del día. Los vientos soplarán variables aunque predominantes del noreste favorecerá un leve aumento de las temperaturas garantizando una jornada con temperaturas agradables.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 5/15 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del sur y sureste con velocidades entre 2 y 13 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 21°C para Iguazú, y la mínima sería de 5 °C en San Vicente con una sensación térmica de 2°C

Miércoles 13 de mayo

Se mantienen las condiciones de estabilidad espera una jornada de buen tiempo, pleno sol, fresco a templado y seco. Un potente sistema de alta presión proporciona condiciones otoñales de estabilidad, temperaturas frías por la mañana, frescas o apenas templadas por la tarde. Los vientos predominantes del noreste soplarán suaves a leves.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 5/15 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: del noreste y norte con velocidades entre 1 y 9 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 25 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 22 °C para Eldorado y la mínima sería de 7 °C en Alem.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.