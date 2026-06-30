El texto que leyó el nuevo vocero de Milei cuando le preguntaron por Manuel Adorni: «No es mi rol hablar de detalles del caso»

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, ofreció este martes su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada. Como era previsible, la primera pregunta de los periodistas estuvo dirigida a la salida de su antecesor, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Ravier ya tenía preparada una respuesta que leyó, aclarando que no hablaría sobre la situación actual del exjefe de Gabinete. “Manuel Adorni tomó la decisión personal de abandonar el Gobierno de manera indeclinable y de enfrentar el proceso judicial como ciudadano privado. No es parte de mi rol como vocero hablar de detalles del caso ni dar mi opinión sobre el mismo, ya que no afecta la marcha del Gobierno”, afirmó ante las preguntas iniciales.

En ese sentido, añadió, sin levantar la mirada del atril: “Mi tarea es informar sobre las cuestiones que competen al Presidente, al futuro de la administración y de los argentinos, nada más y nada menos, y con eso tenemos bastante. En mi rol de vocero soy un representante del Ejecutivo y, por tanto, mi posición es la del Gobierno”.

Luego, sumó algunas consideraciones que no formaban parte de la respuesta preparada: “Adorni renunció por cuestiones personales que son conocidas. La vía judicial seguirá su curso y veremos cómo se desarrolla”.

En la siguiente pregunta, Ravier fue consultado sobre si el Gobierno evaluaba iniciar una investigación interna respecto a las compras que empleados que respondían a Adorni hicieron con tarjetas de crédito para el exministro coordinador, operaciones que él supuestamente les reintegraba en efectivo.

“Sí, por supuesto. Apenas estamos comenzando, pero estas cuestiones se están evaluando y analizando”, respondió.

Desde que se confirmó la renuncia de Adorni el sábado a las 18:38, el nuevo vocero evitó pronunciarse al respecto. De hecho, seis minutos después publicó en redes sociales una foto de los diputados libertarios, acompañada con la frase: “El Congreso más reformista de la historia”, reutilizando una imagen que el propio presidente había compartido días atrás.

Manuel Adorni renunció tras permanecer más de tres meses en el centro de una fuerte polémica mediática y judicial. Según informó Clarín, si bien contaba con un respaldo limitado de los hermanos Javier y Karina Milei, el ministro coordinador presentó su dimisión en momentos en que enfrentaba fuertes cuestionamientos por parte de sus colegas del gabinete y la amenaza de una moción de censura en el Congreso.