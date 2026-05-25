El taller secreto de “El Artesano”: DNI y tarjetas truchas para la banda de “Los prestacaras”

Tras un año de investigación, detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) desmantelaron una organización dedicada a la usurpación de identidades. Entre los 14 detenidos figura un hombre apodado “El Artesano”, pieza clave del esquema criminal que utilizaba “prestacaras” para presentar documentación falsa ante bancos y comercios.

El sospechoso operaba desde un taller clandestino, oculto detrás de un local de comidas rápidas en Caseros, plenamente equipado para fabricar documentos falsos como DNI, licencias de conducir y tarjetas de crédito apócrifas. Estos plásticos fraudulentos eran empleados para la compra de electrodomésticos, tecnología y otros bienes de alto valor, que luego eran revendidos para obtener dinero en efectivo.

Durante los allanamientos realizados por la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, se secuestraron siete impresoras, dos plastificadoras, dos máquinas estampadoras, una computadora portátil, dos CPU, equipos de radiocomunicación, tarjetas de memoria, pendrives, 172 licencias de conducir sin fotografías ni datos, 17 documentos de identidad, cinco tarjetas de débito y 27 tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias.

Además, incautaron diez posnet portátiles, siete rollos de papel holográfico, un disco externo, un porta disco compacto, dos impresoras de tarjetas de identificación y credenciales de PVC, y una máquina de grabado manual utilizada para personalizar tarjetas de PVC o placas metálicas. Se encontró también documentación relevante vinculada a un correo privado.

La banda contaba con la colaboración de un empleado infiel del servicio de mensajería, quien interceptaba tarjetas de crédito durante su traslado postal antes de ser recibidas por sus legítimos titulares. Este empleado proporcionaba datos como el nombre del titular, dirección y hora aproximada de entrega. Así, un integrante de la organización esperaba en el domicilio y, al llegar el cartero, se presentaba como destinatario para apropiarse de la tarjeta.

Simultáneamente, “El Artesano” imprimía documentos de identidad con datos reales pero con el rostro de otros miembros del grupo. Estos “prestacaras” utilizaban el falso DNI para solicitar tarjetas de crédito en bancos.

La Policía Federal logró individualizar a todos los integrantes de la organización, reunir pruebas sólidas y determinar la participación de cada uno en la estructura criminal. Con estos antecedentes, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N°2, a cargo de la jueza Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia, ordenó allanamientos simultáneos en distintas zonas del país.

En los procedimientos se secuestró material probatorio fundamental, incluyendo documentación apócrifa, dispositivos electrónicos, elementos para la falsificación de identidades y bienes adquiridos por medio de fraude. También fueron detenidos los 14 miembros de la banda.

Entre los objetos incautados se encuentran cuatro vehículos, un chaleco balístico con inscripción en funda de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tres cargadores para pistola calibre 9 mm, 11 cartuchos calibre 16 de escopeta, 19 cartuchos calibre 12/70, municiones de diferentes calibres (.32, 7,65 mm, .44 Magnum y un revólver calibre .22), 25 teléfonos celulares, cinco televisores, un cuaderno con anotaciones, dos cadenas doradas, dos licencias de conducir apócrifas, dos cédulas de verificación automotor, además de 3.600 dólares estadounidenses y 11.421.300 pesos argentinos.

El operativo permitió desarticular una red que combinaba falsificación documental, robo postal y uso de “prestacaras” para cometer fraudes de alto impacto económico.