El sorpresivo faltazo de Beto Casella y sus panelistas en Bendita TV: por qué no salieron al aire

Son días difíciles para Beto Casella, quien atraviesa un tenso momento en su vínculo profesional con El Nueve ya que este jueves, 24 de julio, el conductor junto a sus panelistas sorprendieron al ausentarse en Bendita TV.

A pesar de los reclamos públicos que el conductor ha hecho sobre la señal, intentaba sostener su rol con profesionalismo. No obstante, la relación se deterioró al punto de que él y todo el panel optaron por no salir al aire, lo que generó todo tiempo de reacciones en sus televidentes.

La emisión comenzó con un plano general del estudio completamente vacío, mientras la producción colocaba en pantalla zócalos con frases irónicas como: «Se enfermaron todos» y «Todos con parte de enfermo» para luego repasar los temas más destacados de la agenda del espectáculo y el entretenimiento, sin ningún integrante presente en vivo.

En este contexto, Ángel de Brito reveló que Beto Casella se habría molestado con las autoridades del canal porque los estacionamientos están siendo utilizados por la obra en construcción contigua al edificio, donde eventualmente se mudaría a señal, lo que limita el espacio disponible para que las figuras ingresen con sus autos.

«Estuvo el episodio del estacionamiento, y aparentemente nadie llamó para recomponer la situación. Ayer se enojó y se fue, y estuvo Edith Hermida en la conducción pero lo de hoy fue peor, porque se fueron todos y el programa salió al aire con informes, sin panelistas. El canal decidió mostrar el piso vacío», explicó al aire en LAM (América TV).

Beto Casella y sus panelistas se ausentaron en Bendita TV. | Foto: El Nueve

Minutos después, el panelista Pepe Ochoa agregó que el conductor se presentó en el canal, aunque no salió al aire con Bendita TV, y que habría mantenido una discusión con las autoridades por el malestar que genera en el equipo no contar con un lugar para estacionar.

«Hace tiempo que está pidiendo que a Marengo, que está embarazada, le den estacionamiento adentro. Llegan y pasa lo mismo hoy. Beto se pelea con Toni y le dicen: ‘Si te querés ir, andá, que yo pongo unas latas’. Y el resto del panel, que estaba atrás, agarró sus cosas y se fue», detalló.

La palabra de Beto Casella en medio de su conflictiva relación con El Nueve

Al ser consultado por una cronista sobre su ausencia del miércoles 23 de julio —día en que fue reemplazado por Edith Hermida—, Beto aseguró que se debió a un tema de salud y no a conflictos con el canal.

«Anoche me ardía la garganta y esta mañana, no», explicó su decisión de cumplir con su ciclo radial Nadie nos para, que se emite por FM Rock & Pop tras no haber estado al frente de Bendita TV.

Cuando la periodista le preguntó si tenía pensado volver a la conducción del programa, Casella evitó dar una respuesta concreta al deslizar: «Según como ande de la garganta».

La palabra de Beto Casella en medio de su conflicto con El Nueve

«Pero si es verdad que a las 8.30 hay un estacionamiento donde entraría un compañero, quien tendría que ingresar con sus cosas, las cuales necesita para hacer su sketch de humor. La verdad que me dio pena haberlo visto venir con su monopatín, y su casco, con todas sus cosas desde una cuadra y media», planteó Casella, haciendo alusión al humorista Rodrigo Vagoneta, quien también habría sufrido el no poder ingresar al canal con su auto.

Fue entonces cuando el conductor reconoció haber manifestado su malestar por lo que presenció en la puerta del canal, y deslizó la posibilidad de dejar la pantalla de El Nueve en septiembre debido a los conflictos que se vienen dando detrás de cámara.

«Mi relación con El Nueve siempre estuvo quebrada y yo no soy de los que dice: ‘No me cuidan en este canal’, yo solo quiero que me dejen trabajar tranquilo. Ni ropa pido, me la compro yo y no jodo para nada. Entonces, no me compliquen, tampoco porque si no tengo que pensar que me quieren pinchar. Es la única forma de pensar, porque otra no queda. Salvo que todo esto lo este decidiendo un bruto», concluyó.