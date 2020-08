El Soldado: «La cuarentena me encontró en lo que iba a ser un gran año»

Aislado en cuarentena en la casa de un amigo en Villa Gesell, El Soldado prepara su primer show oficial, que brindará el sábado próximo a las 23 a través de passline.com, en un año que lo encontraba con varios shows en el país y que tuvo que mudar a las redes sociales para mantener el contacto con sus seguidores.

«‘Canciones de un largo camino’ va a llamarse el show, que va a ser en vivo y acústico, o sea mi guitarra y yo, por una cuestión lógica de encontrarnos solos acá. Estoy trabajando concienzudamente en lo técnico, imagen y sonido, para estar a la altura de las circunstancias. Y con las expectativas de ver cómo resulta esta nueva experiencia», explicó este músico independiente que recorre el país desde hace más de dos décadas.

Conocido es su lanzamiento como solista con la ayuda de parte de Los Redondos, tras haber sido su plomo; Rodolfo Luis González, o simplemente El Soldado, se encuentra hoy reacomodándose a la realidad que dicta que el arte y la cultura aparecen como los últimos eslabones de la larga cadena de habilitaciones que vendrá tras la pandemia.

«La cuarentena me encontró en el comienzo de lo que creía que iba a ser un gran año de trabajo; en plena gira por el interior veía como se iban cancelando shows. De los diez que tenía programados para el mes de marzo, solo pude hacer tres. Yo creo que nos queda pendiente el encuentro con toda esa gente, espero que en algún momento nos podamos ver, pero dudo que sea en este año», dijo en lo que puede ser un resumen de lo que le sucede a los músicos de todo el mundo.

Pese a ser un show acústico, el poder que entrega El Soldado pasa por sus letras y su interpretación, cuestiones primordiales para cualquier músico que se vale de sí mismo, como si fuera un José Larralde del submundo rockero independiente y con una poesía trabajada y para nada superficial.

Télam: ¿Cómo te agarró la cuarentena?

El Soldado: Llegué a Gesell antes de que se pronuncie la cuarentena, pensando que esto duraría no mucho tiempo, y acá estoy ya hace cinco meses… ya he adquirido los hábitos cotidianos, estoy en un lugar que está en fase 5, un lugar con solo un caso de contagio, algo que habilita a hacer cosas con más «libertades». Rápidamente me puse en marcha para llenar tiempo y espacio trabajando en nuevas formas, tengo un ciclo de charlas por Instagram llamado «Que quede entre nosotros», muy visto, e hice otro de shows en Facebook Live denominado «Reviso… y te cuento», que fue muy exitoso a mi entender.

T: Estuviste varios años sin sacar disco. ¿Te pegó para componer este encierro?

ES: Es verdad que estuve largos años sin editar un disco, no así sin tocar; pero a finales de 2016 edité «Potros», que presenté durante todo 2017 y, paulatinamente, durante 2018 y 2019 fui sacando simples, uno de ellos en dueto con Litto Nebbia. Hasta llegar a editar «El Sueño de la Mariposa», un EP, a finales de 2019. Ya estando acá, solo compuse un tema, pero también tengo varios hechos para el momento de poder grabar.

T: Hay muchos artistas que pueden tener cierto pasar por las regalías de sus canciones, pero son los menos. ¿Cuál es tu situación?

ES: No creo que sean los menos los artistas que pueden pasar y vivir de sus regalías en este momento, si los de un gran pasar. Mi situación es que puedo pasar este tiempo y vivir de mis regalías. No siendo tan larga mi carrera y siendo un músico independiente, pude generar con el tiempo que esto suceda. De todos modos, hay que alimentar a ese ‘tamagotchi’ y de alguna manera mantenerlo vivo.

T: Si bien las redes sociales y las plataformas sirven para difundir a artistas independientes, también hay muchos reclamos sobre el poco pago a los artistas por sus obras. ¿Cómo vivís esto?

ES: Son variadas las formas en que un músico recibe ganancias. Quizás la más importante en este tiempo es la que está faltando: los shows. Por eso esta nueva modalidad de hacer conciertos achique la cantidad de gente que normalmente trabajan de la música. En este caso los músicos. Por mi lado, aunque pueda vivir momentáneamente sin problemas, no deja de ser algo que no me preocupe.

T. Hay músicos como Mark Lanegan que opinaron que luego de la pandemia, los artistas independientes, como también los negocios independientes, van a verse muy afectados y que los ganadores van a ser las grandes compañías. ¿Tenés alguna visión al respecto?

ES: Las grandes compañías serán siempre las que más van a ganar, ellas siguen agregando nuevos ítems a su favor en los contratos y al artista le siguen pagando el mismo ‘royalty’ que en 1975. De todos modos creo que el artista independiente se encuentra hoy en una buena posición de negociar. Por ejemplo, lo de las plataformas digitales. Me gusta mucho Lanegan, pero coincido a medias en esto con él.

T: Hay una canción de Loquero que dice: «Para un soldado no hay mejor que otro soldado de su clase».

ES: Yo diría: «Para un compañero no hay nada mejor que otro compañero de clase». ¿Cuál clase? la de mis compañeros músicos, que recorren hace años conmigo este largo camino.