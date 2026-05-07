El sincericidio de Donald Trump por los precios de las entradas para el Mundial: «Yo tampoco las pagaría»

Falta poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, el primero con 48 selecciones y que, por primera vez, se disputará en tres países: México, Canadá y Estados Unidos. En este último, surge una figura que promete acaparar más atención que la propia FIFA de Gianni Infantino: el expresidente Donald Trump.

El líder republicano no dudó en expresar su opinión, a pesar de no tener un vínculo especialmente fuerte con la cultura del fútbol. Sin importar los posibles roces con la sociedad estadounidense ni con su amigo Infantino, Trump habló sin filtros sobre el torneo.

En una reciente entrevista, mientras abordaba temas de mayor relevancia, surgió el Mundial y con él las quejas de los ciudadanos estadounidenses por los elevados precios de las entradas. La FIFA implementó un sistema dinámico de precios diseñado para que las tarifas inicialmente altas puedan bajar conforme se acerquen las fechas de los partidos. Sin embargo, para quienes quieran asegurar su lugar en el partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay, que se disputará el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, deberán pagar entre 942 y 7.877 dólares, el rango que marca la diferencia entre las entradas más económicas y las más caras, lo que explica la disponibilidad actual de muchas ubicaciones.

«No conocía ese número», admitió Trump con sorpresa durante su conversación con el New York Post, y añadió con su característico sincericidio: «Obviamente trataré de estar ahí, pero para ser honesto contigo, tampoco pagaría ese precio».

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Gianni Infantino defendió los elevados precios de las entradas

A menos de un mes del comienzo del Mundial, la escalada en los precios de las entradas en las plataformas de reventa en Estados Unidos sigue generando polémica. No obstante, la FIFA sostiene que el sistema dinámico responde a la ley del mercado, permitiendo a los usuarios ajustar sus demandas económicas según la oferta y la demanda.

El miércoles por la mañana, los boletos más baratos para la final, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, se cotizaban en la plataforma VividSeats a 9.263 dólares. Las entradas más caras alcanzaban los 64.822 dólares. En días recientes, incluso, aparecieron en venta boletos para la final que superan los dos millones de dólares.

Estas plataformas operan legalmente en Estados Unidos y permiten revender boletos a los precios que los usuarios fijan, siempre que haya compradores dispuestos a pagar esas sumas. Así, el valor de las entradas se ajusta conforme a la demanda, lo que puede provocar aumentos significativos en eventos de alta popularidad como las Finales de la NBA, el Super Bowl o el Mundial.

No obstante, esos valores no siempre reflejan el costo real de venta, ya que suelen ser referencias iniciales dentro del mercado dinámico y pueden variar según el interés efectivo de los compradores.

«Tenemos que observar el mercado. Estamos en el mercado de entretenimiento más desarrollado del mundo. Por eso debemos aplicar precios de mercado», declaró Gianni Infantino en un acto en Los Ángeles.

«En Estados Unidos también está permitida la reventa de entradas. Por eso, si se venden a un precio demasiado bajo, esas entradas se revenderán a un precio mucho más alto. Aunque algunas personas digan que nuestros precios son elevados, terminan en el mercado de reventa a un precio aún mayor, más del doble», añadió.

De manera similar, el debut de Argentina contra Argelia en Kansas City también presenta costos elevados, con entradas que oscilan entre 776 y 5.362 dólares.

Es importante señalar que este sistema dinámico también puede operar en sentido inverso: si la demanda es baja, los precios de las entradas pueden experimentar una reducción significativa a medida que se acerca la fecha del partido.