El Sevilla de Almeyda recibió un duro golpe en casa después de la euforia por la goleada al Barcelona

Una turbulenta ráfaga de diez minutos dejó al Sevilla de Matías Almeyda con las manos vacías y fuera de los puestos de clasificación a la próxima temporada de copas europeas. El conjunto andaluz perdió 3 a 1 como local frente a Mallorca en un encuentro correspondiente a la novena fecha de la Liga de España.

Sevilla y Almeyda habían sido tema de conversación en casi todas las mesas futboleras hace menos de dos semanas, cuando, en su última presentación, el elenco de uniforme blanco había vapuleado 4 a 1 a Barcelona. Este sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán parecía tener todo servido para prolongar su buena racha y sumar su tercer triunfo consecutivo, pero terminó derrotado y dubitativo.

El local se adelantó a los 16 minutos del primer tiempo, tras un desborde por la derecha de José Ángel Carmona (con caño incluido a Jan Virgili), un intento fallido de rechazo de Pablo Maffeo y un potente zurdazo del suizo Rubén Vargas en el segundo palo. Y luego se dedicó a administrar su ventaja ante un adversario que propuso poco.

Nada hacía pensar que Mallorca, que había iniciado la fecha en el último puesto, pudiera reaccionar como lo hizo. Pero el elenco de Almeyda se durmió, falló más de una vez en defensa y permitió que la visita se llevara una victoria improbable.

A los 22 minutos del complemento y luego de una mala salida del chileno Gabriel Suazo, Jan Virgili asistió a Vedat Muriqi y el delantero kosovar, el jugador más peligroso de su equipo, empardó con un bombazo al primer palo.

Antes de que Sevilla pudiera recomponerse de ese primer impacto, el conjunto balear golpeó nuevamente en un contragolpe que inició Virgili, continuó con un desborde y centro desde la izquierda del colombiano Johan Mojica y una definición a la carrera de Mateo Joseph, quien había ingresado al campo 10 minutos antes en reemplazo de Javier Llabrés.

Y sobre llovido, mojado. A los 32 minutos, Virgili despachó un pelotazo larguísimo, el brasileño Marcão no pudo rechazar de cabeza, Suazo marcó sin demasiada firmeza y Mateo Joseph aprovechó esas ayudas involuntarias para marcar el 3 a 1 definitivo que sumió en la congoja a los simpatizantes sevillanos

Con esta derrota, el equipo de Almeyda se quedó, con 13 puntos (Real Madrid manda, con 21), en el séptimo puesto de la tabla y a la espera de lo que hagan sus competidores en la carrera por los puestos de clasificación a los torneos continentales. Para Mallorca, la lucha es otra. Estas tres unidades le permitieron llegar a ocho y salir, al menos por ahora, de la zona de descenso.