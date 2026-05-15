El Senado le dio media sanción al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur: «El primero con un país del sudeste asiático», dijo Pablo Quirno

El Senado aprobó este jueves por unanimidad, con 65 votos a favor, el proyecto que avala el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la República de Singapur, en el marco de una sesión ordinaria en la que también se ratificaron convenios de seguridad social con otros países.

El acuerdo abarca disciplinas vinculadas al comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual y comercio electrónico, entre otros aspectos.

Según informó oficialmente el Mercosur, se trata de un acuerdo de “nueva generación”, que incorpora disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas.

El bloque regional destacó que el tratado entre el Mercosur y Singapur contribuirá al aumento del comercio, a una mayor previsibilidad regulatoria y a la creación de condiciones favorables para atraer inversiones.

“La Argentina dio otro paso en su apertura al mundo. El Senado dio media sanción al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, el primero con un país del sudeste asiático”, señaló el canciller Pablo Quirno en la red social X.

El funcionario agregó: “El 100% de las exportaciones argentinas ingresarán con 0% de arancel en una economía con un PIB per cápita superior a los 90 mil dólares. Más comercio es más inversión y crecimiento. ¡La Argentina será próspera!”.

En la misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó: “Otro acuerdo de libre comercio aprobado en el Senado. Mercosur–Singapur: más inversiones y trabajo para que la Argentina siga creciendo”.

El acuerdo fue aprobado previamente por el Consejo del Mercado Común del Mercosur durante la cumbre realizada el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro y ya entró en vigor de manera bilateral en algunos países del bloque, como Uruguay y Paraguay, tras completar sus procesos internos.

En febrero de este año, con 69 votos a favor y solo 3 en contra, el Senado sancionó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 17 de enero en Asunción, luego de más de veinte años de negociaciones.

“El presidente Javier Milei acaba de firmar el decreto promulgando la ley de aprobación del acuerdo Mercosur-UE, siendo el primer país del Mercosur en promulgarla”, publicó el 26 de febrero el canciller Pablo Quirno en X.