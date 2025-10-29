El secadero de yerba mate en El Soberbio “fortalecerá la diversificación productiva”

Se consolida el proyecto de construcción de este nuevo polo productivo que contará con una inversión de 450 millones de pesos. Carlos Pereira, subsecretario del Tabaco, destacó que esta disposición beneficiará al sector del mismo modo que al yerbatero.

Tras reuniones entre el Ministerio del Agro, con representantes de la Cooperativa Yerbatera El Soberbio Ltda. y el intendente de El Soberbio Roque Soboczinski, avanzaron concretamente en el proyecto de construcción de un secadero de yerba mate en la mencionada localidad.

“Esto es importantísimo para la gente de El Soberbio y para la cooperativa yerbatera, que hace más de 5 años que está en funcionamiento y en proceso con socios. La mayoría de productos tabacaleros también”, indicó Carlos Pereira, subsecretario del Tabaco.

También se refirió a la gran inversión realizada y a lo que significará para el sector. “Será el primer secadero en El Soberbio, una inversión de más de 450 millones de pesos. Creo que esto va a fortalecer al sector que tiene una diversificación productiva. Fortalece el área, afinca al joven que se queda en la chacra”, señaló.

Con estas acciones, el Gobierno de Misiones continúa acompañando el crecimiento de las economías regionales, impulsando una producción sustentable, diversificada y con arraigo territorial. Esto genera más oportunidades para los productores y cooperativas en toda la provincia.

La situación de los tabacaleros

En año de intensa producción y con proyecciones de más de 30 toneladas de tabaco hacia el final del acopio, el subsecretario se refirió a los habituales pagos a productores. “Cumplimos con en tiempo y forma. Aguardamos por la recaudación del mes de octubre y noviembre, para cerrar el pago de caja verde. La idea es tener saldado al sector al 15 de diciembre”, sentenció.

Fuente: Canal 12