El riesgo país suma 7 días en caída y está a punto de tocar el valor más bajo de la gestión Milei

El Gobierno finaliza una de sus mejores semanas financieras. El riesgo país, que el jueves quebró la barrera de los 500 puntos y cerró en 496, retrocedió a 490 este viernes, quedando a un paso del nivel más bajo registrado durante la gestión de Javier Milei, de 483 puntos, alcanzado el 28 de enero pasado. Esta es la séptima caída consecutiva del indicador.

La disminución del riesgo país, que mide el sobrecosto que debe pagar Argentina respecto a los bonos estadounidenses —considerados los más seguros—, se explica por la subida de los bonos argentinos en dólares, que este viernes avanzaron 0,50 % en Wall Street. En lo que va del mes, el riesgo país acumula una caída del 13,9 %.

Asimismo, las acciones locales que cotizan en la Bolsa de Nueva York operan en verde, con Telecom liderando el avance con un aumento del 6 %, en un contexto donde también suben cerca de 0,50 % los índices Dow Jones y Nasdaq en Estados Unidos.

En Buenos Aires, la Bolsa crece 0,84 %, nuevamente con Telecom a la cabeza, seguida por Banco Macro y las compañías energéticas YPF, Edenor y TGN.

Este impulso financiero comenzó a principios de mayo con la mejora en la calificación de la deuda argentina por parte de Fitch. Posteriormente, el Fondo Monetario Internacional aprobó la última revisión y liberó los 1.000 millones de dólares comprometidos, los cuales se incorporaron a las reservas. Finalmente, el miércoles y jueves, el Tesoro logró renovar el 114 % de los vencimientos de deuda sin pagar premios significativos.

“En las últimas dos semanas, el riesgo país pasó de 550 puntos básicos a perforar los 500 puntos al cierre del jueves, impulsado por un mejor contexto global, mejores datos de actividad económica local en los últimos días y señales sobre financiamiento para los vencimientos de este año”, explicó IEB en su informe semanal.

Además del nuevo piso del riesgo país, este viernes podría alcanzarse otro hito: llegar a los 10.000 millones de dólares comprados en reservas durante este año, cumpliendo así la meta planteada en diciembre para todo 2026. Hasta el momento, se han reunido 9.686 millones de dólares, equivalentes al 97 % del objetivo.

El jueves, el Banco Central aceleró su ritmo de compras de dólares, sumando 447 millones y acumulando 2.526 millones en mayo, lo que representa el segundo mejor mes del año en materia de adquisiciones de divisas.

En el Banco Nación, el dólar oficial se mantiene en 1.430 pesos, igual que el cierre del jueves, mientras que el tipo de cambio mayorista, operado por bancos y empresas, sube 0,14 % hasta los 1.412 pesos.