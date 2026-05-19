El riesgo país sube a 543 puntos y pierde casi toda la ventaja que había logrado tras la mejora en la nota de la deuda

El 5 de mayo, antes de la decisión de la calificadora Fitch de mejorar la nota de la deuda argentina, el riesgo país se ubicaba en 554 puntos. Tras el anuncio de Fitch, que acerca a Argentina al regreso a los mercados internacionales, el indicador de JP Morgan descendió hasta los 496 puntos, el nivel más bajo desde enero pasado.

Sin embargo, este alivio fue efímero. El riesgo país acumula cinco jornadas consecutivas al alza y cerró este lunes en 543 puntos básicos, apenas 11 puntos por debajo del nivel previo a la mejora de Fitch.

Este cambio de tendencia se debe al retroceso de los bonos argentinos en dólares, que eliminaron casi toda la mejora registrada en los últimos días. En la jornada de hoy, los bonos perdieron en promedio un 0,3%.

La mala performance de los bonos refleja la volatilidad en los mercados globales provocada por el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Desde PPI advierten: «Esta semana será clave seguir de cerca la evolución de la deuda soberana en dólares en un contexto todavía atravesado por la volatilidad geopolítica vinculada al Estrecho de Ormuz».

Por su parte, el Banco Central aceleró en los últimos días la compra de divisas que viene realizando desde principios de año. En la rueda de este lunes adquirió 153 millones de dólares, uno de los montos más altos de mayo, acumulando así compras por 1.079 millones de dólares en lo que va del mes.

Con estas operaciones, el Banco Central suma 8.234 millones de dólares comprados en lo que va del año. Mientras que en la primera semana de mayo el promedio diario de compras fue de 66 millones de dólares, en la segunda semana ese ritmo se duplicó, alcanzando un promedio de 119 millones diarios.

Según PPI, «la principal explicación detrás de la reciente aceleración en las compras del BCRA es la mayor liquidación del agro, con el inicio de la cosecha gruesa. La semana pasada, el sector llegó a liquidar hasta 226 millones de dólares en una sola jornada, coincidiendo además con la mayor compra diaria del mes por parte del Banco Central, con 185 millones de dólares. En términos agregados, mientras la primera semana de mayo el agro había liquidado cerca de 130 millones de dólares diarios, en la segunda semana ese promedio ascendió a 169 millones».

Por otro lado, las acciones brindaron la nota positiva del día. El índice Merval subió 2,3% y en Nueva York todas las acciones argentinas registraron alzas promedio del 4%. Destacó YPF, que avanzó 8,8% tras conocerse la nueva inversión de 25.000 millones de dólares que la petrolera realizará en Vaca Muerta.

Finalmente, el dólar minorista se mantuvo estable en 1420 pesos.