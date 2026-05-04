El RENATRE y la OIT lanzan la sexta edición de la capacitación sobre la prevención del trabajo infantil en el sector agropecuario

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzaron, el 1 de abril, la sexta edición de la capacitación virtual sobre “Prevención del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente en el sector agropecuario”.

El curso se desarrolla en el aula virtual del RENATRE (plataforma Moodle), tiene una duración de seis semanas y se extenderá hasta el 11 de mayo. Está dirigido a agentes territoriales y actores vinculados al ámbito rural.

El encuentro de apertura contó con la participación del director del RENATRE y secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco; y de la gerente general, Sol Henchoz. También participó María Eugenia Sconfienza, Funcionaria Principal de Programas de la OIT, quien compartió unas palabras de apertura a través de un mensaje audiovisual. Durante la jornada se presentó el alcance de la propuesta formativa y se destacó la importancia de fortalecer las capacidades de los actores territoriales para la prevención y el abordaje del trabajo infantil en el sector rural.

“La erradicación del trabajo infantil es una prioridad para el RENATRE. Por eso impulsamos instancias de capacitación que permitan a los actores territoriales identificar situaciones de vulneración de derechos y actuar de manera articulada, promoviendo entornos rurales libres de trabajo infantil y con protección efectiva del trabajo adolescente”, destacó Abel Guerrieri, presidente del RENATRE.

“Desde el RENATRE y la UATRE impulsamos una política integral basada en la registración, la protección social, el diálogo y la articulación federal, para contribuir a la erradicación del trabajo infantil de forma sostenida y alcanzar el objetivo de una ruralidad libre de ésta problemática y con trabajo adolescente protegido”, señaló el director José Voytenco.

La iniciativa busca brindar herramientas para comprender los contextos sociales y marcos formales que permitan visibilizar y abordar situaciones de trabajo infantil, trabajo adolescente no protegido y otras formas de explotación laboral en el sector agropecuario. La capacitación incluye contenidos vinculados al trabajo decente, la ruralidad y el enfoque de género, y propone instancias de formación asincrónicas y talleres sincrónicos con especialistas. Los contenidos de la capacitación se basan en materiales elaborados en el marco del proyecto Offside, implementado por la Oficina País de la OIT para la Argentina: ¡Marcando la Cancha! (2019–2024), financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL).

“La prevención es un eje fundamental en la erradicación del trabajo infantil, y para ello es clave contar con herramientas concretas que serán abordadas a lo largo de esta capacitación. Desde la OIT, acompañamos este proceso mediante asistencia técnica vinculada a los convenios internacionales en materia de prevención del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente”, destacó María Eugenia Sconfienza, Funcionaria Principal de Programas de la OIT.

Con esta iniciativa, el RENATRE reafirma su compromiso con la prevención del trabajo infantil y la protección integral de los adolescentes que se incorporan al mundo laboral, en articulación permanente con la OIT, con los actores del sector y otros organismos públicos.

Para más información sobre programas, acciones y servicios, se puede consultar el sitio web oficial www.renatre.org.ar o seguir sus redes sociales @renatreinforma.