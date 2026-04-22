El RENATRE y la OISS lanzaron una capacitación conjunta sobre seguridad social, trabajo rural y sostenibilidad

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) pusieron en marcha un ciclo de capacitaciones para los delegados y delegadas del Registro de todo el país, orientado a fortalecer una mirada integral sobre la seguridad social, el trabajo rural y la sostenibilidad. La propuesta, que comenzó el pasado 16 de abril, se desarrollará a lo largo de quince encuentros con la participación de especialistas de ambos organismos.

“Para nosotros es muy importante poder inaugurar esta jornada que ponemos en marcha luego del convenio firmado el año pasado. Es un espacio clave para abordar temas centrales como el trabajo decente, la seguridad social en el campo, la formalización laboral y los riesgos de trabajo en la ruralidad, que venimos trabajando desde hace años y en los que hemos dado pasos importantes”, afirmó el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri.

Por su parte, el director regional de la OISS, José Pedro Bustos, aseguró: “Para nosotros es un honor realizar este curso de manera conjunta. Somos apasionados de la seguridad social y estamos convencidos de que un mejor sistema de salud, de riesgos de trabajo y de previsión social mejora, sin lugar a dudas, la calidad de vida de las personas”.

Por último, Pedro Mariezcurrena, responsable de Prevención de Riesgos Laborales OISS, afirmó que “será un importante espacio de diálogo sobre los objetivos y alcance de la seguridad social, un tema absolutamente prioritario en cualquier país del mundo”.

El programa comenzó con una clase sobre una introducción al sistema previsional argentino, abordando su rol como eje del trabajo decente y diferenciando los regímenes contributivo y asistencial.

La iniciativa busca consolidar un enfoque integral que articule seguridad social, derechos laborales y sostenibilidad, en línea con los desafíos actuales del trabajo rural en la Argentina.

Durante la presentación acompañaron el encuentro desde la sede central del RENATRE la gerente general, Sol Henchoz; el jefe de recursos humanos, Alberto Quarleri, los delegados de Buenos Aires Norte, Rodrigo Esponda; y de Buenos Aires Centro, Maximiliano Ruggeri; y el resto de delegados y delegadas junto con los jefes y jefas de departamentos del organismo a través de videoconferencia.