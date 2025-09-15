El RENATRE y la Dirección Nacional de Migraciones coordinaron acciones conjuntas en Misiones

El RENATRE llevó adelante una reunión de trabajo con la Dirección Nacional de Migraciones en Posadas, Misiones, el pasado 8 de septiembre, con el objetivo de fortalecer las acciones de registración y protección de los trabajadores rurales migrantes.

El encuentro contó con la participación del jefe de la delegación de RENATRE Misiones, Fernando Graef, y del director de la Delegación Nacional de Migraciones en la provincia, Juan Manuel Holz. Durante la jornada se abordaron problemáticas vinculadas a la movilidad en las zonas de frontera y la necesidad de garantizar que las personas migrantes que desarrollan tareas rurales accedan a sus derechos laborales y cuenten con sus DNIs y la cobertura de la Libreta de Trabajo Rural.

Las autoridades coincidieron en la importancia de reforzar la fiscalización y el acompañamiento en territorio, especialmente en actividades de alta demanda estacional, y se comprometieron a avanzar en mecanismos de intercambio de información que permitan detectar tempranamente situaciones de vulnerabilidad y prevenir prácticas de explotación laboral.

En ese marco, Graef afirmó: “Este trabajo conjunto nos da la posibilidad de anticiparnos a los problemas y dar respuestas más rápidas y efectivas a los trabajadores migrantes, que muchas veces llegan a la provincia con escasa información sobre sus derechos”.

El RENATRE reafirma así su compromiso de articular con distintos organismos del Estado para garantizar la registración, la seguridad social y la defensa de los derechos de los trabajadores rurales en todo el país.