El RENATRE participó en actividades por el mes de las infancias en Misiones

La delegación Misiones del RENATRE estuvo presente los días 14 y 28 de agosto en las localidades de San Pedro y El Soberbio, respectivamente, en el marco del mes de las infancias. La primera jornada se realizó en la Escuela N.° 874 de San Pedro y la segunda en el Polideportivo de El Soberbio, con actividades organizadas en conjunto con organismos provinciales y municipales.

El organismo instaló un stand en ambas jornadas, donde se difundió información a las familias que participaron sobre la erradicación del trabajo infantil, el trabajo adolescente no protegido y la explotación laboral rural. Asimismo, se destacó la importancia de defender los derechos de la niñez y de proteger a las familias rurales.

Ambas jornadas ofrecieron propuestas lúdicas y educativas para garantizar el derecho al juego y promover el bienestar de niños y niñas. Los encuentros contaron con espectáculos en vivo del Instituto Provincial de Teatro Independiente, música, sorteos, espacios de juegos y la presencia del Bibliomóvil del Parque del Conocimiento. Además, se ofreció atención en salud, se compartió un desayuno y se entregaron obsequios para los niños.

Estuvieron presentes el jefe de delegación del RENATRE en Misiones, Fernando Graef; Héctor Llera, ministro de Coordinación General de Gabinete; Silvana Giménez, ministra de Trabajo y Empleo de la Provincia y presidente de COPRETI; Juan Manuel Rodríguez, diputado provincial; Virginia Kluka, presidente de Energía de Misiones; Gerardo Mietter, subsecretario de la Vicegobernación y coordinador del Programa Potenciar Misiones; Antonella Pernigotti, coordinadora de COPRETI; y Ariel Britos, subsecretario de Coordinación Operativa.

Con estas acciones, el RENATRE reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de la niñez y con la construcción de un futuro libre de trabajo infantil en el ámbito rural.