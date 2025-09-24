El RENATRE otorgó la segunda Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles en la Provincia de Buenos Aires

La empresa radicada en Tandil, que cuenta con 9 establecimientos certificados, llamada Sucesores de Miguel Amand de Mendieta se dedica a la ganadería y la agricultura con un enfoque tecnológico y sustentable logrando alcanzar de esta manera la distinción que realiza el organismo a los empleadores del sector rural comprometidos con el cumplimiento de las normas laborales y la producción responsable.

La Certificación PLS promueve el respeto a los derechos humanos y fundamentales del trabajo a partir de procesos de debida diligencia empresarial alineados con estándares nacionales e internacionales. A través de esta herramienta, el Registro acompaña a las empresas que priorizan la sostenibilidad y el trabajo decente, al tiempo que fortalecen la competitividad del sector rural argentino.

El presidente del RENATRE, José Voytenco , expresó: “Esta nueva Certificación fortalece la iniciativa del Registro, dándole relevancia a las empresas que cumplen los derechos laborales de los trabajadores rurales, y esperamos que llegue a cada rincón del país”.

Por su parte, el director del RENATRE, Adrián Luna Vázquez, afirmó: “Cada vez más empleadores se suman a la Certificación; hoy ya son más de 25 las empresas que se encuentran en proceso, demostrando el interés del sector en la obtención del sello”.

La certificación abre la puerta a mercados nacionales e internacionales que valoran el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial.

El procedimiento para acceder a la certificación de PLS es sencillo y gratuito, comienza con la solicitud en línea a través del portal del RENATRE, sigue con la presentación de la documentación laboral y concluye con la verificación en los establecimientos. La validez del sello es anual y se aplica por cada empleador y sus establecimientos.

