El RENATRE otorgó la segunda Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles en la Provincia de Buenos Aires

El RENATRE entregó una nueva Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) siendo la primera en la provincia de Buenos Aires.

La empresa radicada en Tandil, que cuenta con 9 establecimientos certificados, llamada Sucesores de Miguel Amand de Mendieta se dedica a la ganadería y la agricultura con un enfoque tecnológico y sustentable logrando alcanzar de esta manera la distinción que realiza el organismo a los empleadores del sector rural comprometidos con el cumplimiento de las normas laborales y la producción responsable.

La Certificación PLS promueve el respeto a los derechos humanos y fundamentales del trabajo a partir de procesos de debida diligencia empresarial alineados con estándares nacionales e internacionales. A través de esta herramienta, el Registro acompaña a las empresas que priorizan la sostenibilidad y el trabajo decente, al tiempo que fortalecen la competitividad del sector rural argentino.

El presidente del RENATRE, José Voytenco , expresó: “Esta nueva Certificación fortalece la iniciativa del Registro, dándole relevancia a las empresas que cumplen los derechos laborales de los trabajadores rurales, y esperamos que llegue a cada rincón del país”.

Por su parte, el director del RENATRE, Adrián Luna Vázquez, afirmó: “Cada vez más empleadores se suman a la Certificación; hoy ya son más de 25 las empresas que se encuentran en proceso, demostrando el interés del sector en la obtención del sello”.

La certificación abre la puerta a mercados nacionales e internacionales que valoran el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial.

El procedimiento para acceder a la certificación de PLS es sencillo y gratuito, comienza con la solicitud en línea a través del portal del RENATRE, sigue con la presentación de la documentación laboral y concluye con la verificación en los establecimientos. La validez del sello es anual y se aplica por cada empleador y sus establecimientos.