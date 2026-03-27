El RENATRE inició la segunda edición de la capacitación virtual sobre alambrado eléctrico para ganadería con más de 800 inscriptos

El RENATRE comenzó el pasado 19 de marzo la segunda edición de una formación clave bajo modalidad virtual sobre “Uso e instalación de alambrado eléctrico para ganadería”, junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Tras una primera edición realizada en 2025, se desarrolla la segunda orientada a brindar herramientas para la planificación e implementación de alambrados eléctricos, una tecnología que optimiza el aprovechamiento del forraje y mejora el manejo del ganado en los establecimientos rurales. Con el objetivo de jerarquizar el sector y brindar más herramientas a las personas trabajadoras, esta iniciativa busca fortalecer sus competencias y promover el trabajo decente.

«Este curso, forma parte de la alianza estratégica con el INTA, basada en la necesidad de capacitar a las y los trabajadores en nuevas tecnologías, que les permitan acceder a nuevos desafíos laborales, complementandose también con el Programa de Empleo Rural (PER). De esta manera, fortalecemos nuestro rol como intermediarios para vincular la demanda de los empleadores con trabajadores y trabajadoras formados según esos requerimientos”, destacó el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri.

La formación tiene una duración total de ocho horas, distribuidas en cuatro clases a lo largo de seis semanas. Se abordan contenidos como la introducción a los sistemas y sus componentes; el diseño e instalación; el manejo práctico en campo; y los criterios de mantenimiento y seguridad. Se dicta a través del Campus RENATRE y finalizará el jueves 30 de abril; quienes completen la capacitación recibirán un certificado oficial de participación.

En el encuentro de apertura, participaron el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri; la gerente general, Sol Henchoz; y, por parte del INTA Entre Ríos, el director regional, Jorge Gvozdenovich, quien destacó que “la amplia convocatoria refleja el interés por incorporar herramientas técnicas que mejoren el trabajo en el ámbito rural. La articulación con el RENATRE reafirma al INTA como un actor estratégico en el territorio, comprometido con la profesionalización del sector y la incorporación de nuevas tecnologías.”

También estuvieron presentes el secretario de deportes, cultura y capacitación de la UATRE, Sebastián Cañete; y los disertantes, el médico veterinario Héctor Schreyer y el ingeniero agrónomo José Chiosone, ambos de la Estación Experimental del INTA Entre Ríos junto al personal del RENATRE y las y los participantes del curso de todo el país.

Para el RENATRE, las instancias de capacitación constituyen un eslabón fundamental para mejorar la productividad en los establecimientos y pone en valor la tarea de la persona trabajadora rural.