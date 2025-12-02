El RENATRE fortaleció el vínculo con jóvenes rurales a través de una charla informativa sobre derechos de trabajadores rurales

El RENATRE brindó el 7 de noviembre una charla informativa en la Escuela Familiar Agrícola (EFA) Jesús de Galilea, en la localidad de Dos de Mayo, provincia de Misiones, sobre las leyes N° 25.191 y N° 26.727, referidas a los derechos y obligaciones de los trabajadores rurales y empleadores.

Participaron 45 personas entre estudiantes y docentes, quienes realizaron consultas y mostraron interés durante la exposición. El objetivo de la jornada fue fortalecer el vínculo con jóvenes del sector rural, difundir los derechos laborales y fomentar la registración, consolidando la presencia del organismo en la comunidad.

El vicerrector de la EFA, Rogelio Alvez, expresó la satisfacción y el agradecimiento de la institución por contar con la presencia del RENATRE y por la posibilidad de dialogar sobre la legislación laboral vigente, destacando el valor de estos espacios para los más de 180 estudiantes, hijos de trabajadores rurales y pequeños productores agrícolas.

El delegado del RENATRE Misiones, Fernando Gaef, afirmó: “Consideramos que acompañar a la institución con este tipo de charlas representa una oportunidad concreta para acercarnos a las familias rurales y contribuir con la protección de un derecho tan valioso como la educación. Asimismo, es un espacio que permite ofrecer y difundir información de los beneficios que otorga el organismo en favor de los trabajadores rurales”.

Con este encuentro, el RENATRE continúa acercando información clave a las nuevas generaciones de familias rurales, promoviendo una mayor conciencia sobre derechos laborales y fortaleciendo su presencia en las comunidades del interior.