El RENATRE estuvo presente en la 47° Fiesta de la Yerba Mate en Misiones

La delegación RENATRE de Misiones participó el 22 de agosto en el Concurso de Poda y Cosecha de Yerba Mate, realizado en la localidad de Apóstoles, en el marco de las Jornadas Tecnológicas de la 47° Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate.

La jornada reunió a tareferos y trabajadores rurales del sector, con el objetivo de revalorizar la actividad y premiar a los podadores más destacados, seleccionados por un jurado especializado. Durante el evento, se brindó información relevante a los participantes para promover el conocimiento sobre sus derechos y obligaciones.

“Fue una oportunidad para acercarnos a los trabajadores rurales y acompañarlos en un espacio de encuentro y reconocimiento a su labor”, destacó Fernando Graef, jefe de la delegación RENATRE en Misiones.

Estuvieron presentes el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; la intendente de Apóstoles, María Eugenia Safrán; el secretario del Agro y la Producción de la Municipalidad de Apóstoles, Juan Poterala; la directora de Yerba Mate y Té del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, Tatiana Bida; el jefe de delegación RENATRE Misiones, Fernando Graef; el representante del INYM, Alejandro Giménez; del INTA, Ramiro Sosa; el presidente de la Comisión Organizadora de la Fiesta, Fernando Ojeda; el Ejecutivo de ventas de la Empresa BAHCO, Federico Vogt; además de representantes de cooperativas y productores yerbateros.

Con estas acciones, el RENATRE reafirmó su compromiso de acompañar a los trabajadores rurales del sector yerbatero, fortaleciendo la registración, el acceso a la seguridad social y la mejora en las condiciones laborales.