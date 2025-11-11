El RENATRE destacó la designación de su presidente, José Voytenco, en la Secretaría de Protección de la Niñez de la CGT

Para el RENATRE es un paso importante en sus acciones, en función de las infancias y adolescencias, la designación, el pasado 5 de noviembre, de José Voytenco, presidente del Registro y secretario general de UATRE, al frente de la Secretaría de Protección de la Niñez en el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), un área clave para el desarrollo de políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes en todo el país.

En su labor cotidiana, el RENATRE impulsa políticas orientadas a la protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia rural. Entre ellas se encuentran el Operativo RuralEs que busca promover la erradicación del trabajo infantil y fomentar el acceso a la educación en comunidades rurales aisladas. Además cuenta con otras políticas como la prevención y detección del trabajo infantil mediante operativos de fiscalización, la promoción del trabajo adolescente protegido y el fortalecimiento de espacios de cuidado a través del Programa CRECER.

El Operativo ya se desarrolló en 13 provincias: Misiones, Corrientes, La Rioja, Chaco, Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Santa Cruz, San Juan, Salta, Mendoza, Santiago del Estero y Neuquén. Allí se entregaron kits de juegos infantiles a 14 escuelas rurales y se donaron herramientas y 74 computadoras para fortalecer sus gabinetes informáticos.

La presencia de Voytenco en la conducción de la central obrera cobra especial relevancia debido a que la UATRE vuelve a integrar el Consejo Directivo después de ocho años, lo que permitirá fortalecer la agenda orientada a la defensa de los derechos laborales y al acompañamiento de las familias trabajadoras.

Luego de su designación, Voytenco señaló: “Es una gran responsabilidad que asumimos con el compromiso de seguir promoviendo acciones concretas que acompañen a las infancias. La articulación entre organizaciones sindicales y distintos organismos es fundamental para garantizar derechos y construir mejores oportunidades, especialmente en lo que respecta al RENATRE en el sector rural”.

“Felicitamos a José por este logro que refleja una historia de años de compromiso desde la UATRE y el RENATRE con las infancias rurales. Volver a estar a cargo de una secretaría en la CGT después de 8 años es el reconocimiento de ese esfuerzo sostenido junto a las familias trabajadoras”, sostuvo la directora del Registro y secretaria de Prensa de la UATRE, Carolina Llanos.

Desde el sector empleador, también se expresaron en el RENATRE por esta nueva designación. “Es una gran noticia que Voytenco asuma este lugar en la CGT, porque permitirá profundizar el trabajo que venimos realizando para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Desde la representación empleadora valoramos su compromiso para fortalecer políticas que protejan a las infancias y no solo rurales”, expresó el director del Registro y dirigente de la Federación Agraria Argentina, Orlando Marino.

En este sentido, el titular del organismo destacó que la experiencia acumulada en la ejecución de programas como CRECER, la donación de plazas de juegos y los operativos de fiscalización constituye una base sólida para proyectar nuevas iniciativas que contribuyan a erradicar el trabajo infantil.

La designación constituye un reconocimiento al trabajo territorial impulsado por el RENATRE y la UATRE, y abre una nueva instancia para profundizar políticas de protección destinadas a las infancias y adolescencias rurales en toda la Argentina.