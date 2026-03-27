El RENATRE certificó en Prácticas Laborales Sostenibles a la primera empresa forestal del país y de Misiones

Selva SRL se convirtió en la primera empresa forestal en obtener la certificación PLS y la tercera a nivel nacional, destacándose por su compromiso con el trabajo formal y condiciones laborales justas.

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) otorgó la Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) a Selva SRL, empresa radicada en la provincia de Misiones. De esta manera, se convirtió en la primera compañía del sector forestal en recibir esta distinción y en la tercera a nivel nacional en alcanzarla.

La certificación PLS tiene como objetivo promover el respeto de los derechos humanos y los principios fundamentales del trabajo, mediante procesos de debida diligencia empresarial alineados con estándares nacionales e internacionales. A través de esta iniciativa, el RENATRE reconoce y acompaña a las organizaciones que impulsan prácticas productivas sostenibles, contribuyendo a la generación de empleo decente y al fortalecimiento del sector rural.

El presidente del RENATRE, José Voytenco, destacó la importancia de esta herramienta:

“La certificación en Prácticas Laborales Sostenibles no solo reconoce a las empresas que ya implementan buenas prácticas, sino que también funciona como una herramienta de mejora continua, acompañando a los empleadores en la construcción de relaciones laborales más justas y transparentes”.

En este contexto, el reconocimiento a Selva SRL pone en valor el compromiso del sector forestal con la mejora continua de las condiciones laborales y la formalización del empleo.

Desde la empresa, remarcaron la importancia de contar con evaluaciones externas que permitan optimizar sus procesos internos. El ingeniero Daniel Durán expresó:

“Que venga alguien de afuera a mirar cómo está todo, cómo trabaja la gente y qué condiciones tienen, y que después haga una devolución, es muy importante porque siempre hay cosas para mejorar”.

Además, subrayó el impacto positivo en la competitividad del sector:

“Si todos estamos certificados, se logra una mayor estandarización y se puede competir de igual a igual. Hoy hay mucha informalidad y eso termina perjudicando tanto a las empresas que hacen las cosas bien como a los trabajadores”.

Desde Selva SRL también destacaron que el proceso de certificación fue accesible y constructivo, incluyendo visitas a los lugares de trabajo y recomendaciones orientadas a mejorar las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores.

Una herramienta clave para el sector rural

Desde el RENATRE Misiones invitaron a todas las empresas a sumarse a la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS), señalando que se trata de una herramienta clave para fortalecer la calidad del empleo rural, mejorar las condiciones laborales y potenciar la competitividad del sector.

La experiencia de Selva SRL demuestra que este proceso no solo es accesible, sino que también permite identificar oportunidades de mejora mediante evaluaciones objetivas y acompañamiento técnico.

Certificarse implica avanzar en la formalización, la transparencia y la estandarización, generando igualdad de condiciones para competir y consolidando el compromiso con el bienestar de los trabajadores.

Compromiso con el trabajo formal y sostenible

La certificación PLS representa una oportunidad para que las empresas rurales demuestren su compromiso con el trabajo registrado y de calidad, generando valor tanto para los trabajadores como para las propias organizaciones.

Las empresas interesadas en obtener más información pueden ingresar a www.renatre.org.ar

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Con esta iniciativa, el RENATRE busca ampliar la adopción de prácticas laborales sostenibles y convocar a más empresas del sector rural a sumarse a un modelo que promueve el empleo formal, el respeto de los derechos laborales y el desarrollo sostenible en todo el país.