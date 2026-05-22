El RENATRE certificó en Prácticas Laborales Sostenibles a la primera empresa forestal del país y de Misiones

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) otorgó la Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) a Selva SRL, empresa de la provincia de Misiones, que se convirtió en la tercera en obtener esta certificación a nivel nacional y la primera vinculada a la actividad forestal en alcanzarla La Certificación PLS tiene como objetivo promover el respeto de los derechos humanos y fundamentales del trabajo, a través de procesos de debida diligencia empresarial alineados con estándares nacionales e internacionales.

De esta manera, el RENATRE reconoce y acompaña a las organizaciones que impulsan prácticas productivas y comerciales sostenibles, contribuyendo a la generación de trabajo decente y al fortalecimiento de la actividad rural.

El presidente del RENATRE, José Voytenco, subrayó que “la certificación en Prácticas Laborales Sostenibles no solo reconoce a las empresas que ya implementan buenas prácticas, sino que también funciona como una herramienta de mejora continua, acompañando a los empleadores en la construcción de relaciones laborales más justas y transparentes”.

En ese marco, el reconocimiento a Selva SRL pone en valor el compromiso del sector forestal con la mejora continua de las condiciones laborales y la formalización del empleo. Desde la empresa destacaron la importancia de contar con evaluaciones externas que permitan revisar y fortalecer los procesos internos.

“Que venga alguien de afuera a mirar cómo está todo, cómo trabaja la gente y qué condiciones tienen, y que después haga una devolución, es muy importante porque siempre hay cosas para mejorar”, señaló Daniel Durán, ingeniero de Selva SRL, al referirse al proceso de certificación.

Asimismo, remarcó que este tipo de certificaciones contribuyen a ordenar el sector y generar reglas más equitativas: “Si todos estamos certificados, se logra una mayor estandarización y se puede competir de igual a igual. Hoy hay mucha informalidad y eso termina perjudicando tanto a las empresas que hacen las cosas bien como a los trabajadores”.

Desde Selva SRL destacaron además que el proceso fue accesible y constructivo, con visitas a los lugares de trabajo y observaciones orientadas a seguir mejorando las condiciones laborales, y el bienestar de los trabajadores.

Desde el RENATRE Misiones invitamos a todas las empresas del sector a sumarse a la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS), una herramienta clave para fortalecer la calidad del empleo rural, mejorar las condiciones de trabajo y potenciar la competitividad del sector. La experiencia de Selva SRL demuestra que este proceso no solo es accesible y constructivo, sino que también permite identificar oportunidades de mejora a través de evaluaciones objetivas y acompañamiento técnico.

Certificarse implica dar un paso firme hacia la formalización, la transparencia y la estandarización, generando igualdad de condiciones para competir y consolidando el compromiso con el bienestar de los trabajadores. Apostar a la PLS es apostar al crecimiento sostenible, al reconocimiento institucional y a un futuro más justo para toda la actividad rural.

La certificación PLS representa una oportunidad para que las empresas rurales demuestren su compromiso con el trabajo registrado y de calidad, generando valor tanto para los trabajadores y trabajadoras como para el propio establecimiento. Las empresas interesadas en saber más pueden ingresar a www.renatre.org.ar.

Con esta iniciativa, el RENATRE busca ampliar la adopción de prácticas laborales sostenibles y convocar a más empresas del sector rural a sumarse a un modelo que promueve el empleo formal, el respeto de derechos y el desarrollo sostenible en todo el país.