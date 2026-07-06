El regalo que Antonela Roccuzzo recibió de parte de la esposa de Cristiano Ronaldo: «Todo hermoso»

El pasado 30 de junio, Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, lanzó su línea deportiva Mimoa y envió una caja con productos a Antonela Roccuzzo, quien agradeció el obsequio a través de sus redes sociales.

La reconocida influencer y empresaria presentó la primera colección de ropa deportiva en la tienda online de Mimoa y, como es habitual, sorprendió a varias colegas con un kit de artículos seleccionados. Entre las destinatarias estuvo la esposa de Lionel Messi, que recibió un conjunto compuesto por una remera y calzas negras, junto con un top deportivo blanco.

Además, la caja destinada a Antonela incluyó una botella de agua color rosa, una bolsa tipo tote bag y un mat de yoga combinando con la línea de prendas.

Dejando de lado la histórica rivalidad entre sus parejas en el fútbol, Roccuzzo publicó una foto del regalo y le dedicó un mensaje afectuoso a Georgina: “Muchas gracias, todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”.

Según lo explicado por Rodríguez en la tienda oficial, Mimoa nació bajo la convicción de que “cada prenda es un gesto de cuidado, diseñada para moverse con tu cuerpo, no en su contra”. La marca se describe como “suave donde importa, cómoda sin concesiones, creada para la mujer que no tiene nada que demostrar y sí mucho con lo que sentirse bien. No te pedimos que cambies. Creamos prendas que eliges a diario porque, desde el instante en que te las pones, sientes que son tuyas. Mimoa se mueve a su propio ritmo, y se mueve al tuyo”.

En este contexto, Georgina explicó: “Creé Mimoa a partir de la convicción de que el cuerpo de la mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso. Quería crear prendas que la acompañaran, no que la corrigieran; que le permitieran reencontrarse consigo misma”.

La primera colección de Mimoa ofrece una amplia variedad de prendas deportivas y de uso diario, diseñadas para adaptarse a diferentes momentos de la rutina. Incluye calzas ajustadas y de corte más holgado, shorts tipo calza y jogging, tops en varias versiones (musculosas, de manga corta, larga y sin mangas), corpiños deportivos, joggings y buzos.

Además de enfocarse en el entrenamiento, la línea propone opciones de loungewear y ropa para uso cotidiano, con prendas cómodas pensadas para descansar o llevar todos los días, sin perder una estética moderna y cuidada. La colección debutó con una paleta de tonos bordo, gris, blanco, azul, verde, marrón, rosa y negro.