El «regalo» alusivo a Cristina Kirchner que Milei recibió en Chaco: «Es libertad o tobillera»

En medio de una recorrida de campaña por las calles de Resistencia, la capital de Chaco, a Javier Milei le acercaron peluches de leones pero también un zapato de mujer con una tobillera, y el presidente lanzó un dardo para Cristina Kirchner: «La elección es clara, libertad o tobillera».

Subido a la caja de una camioneta junto a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional, Milei pudo cumplir sin problemas la caravana que intentó de manera fallida en Santa Fe, y antes en otros puntos como Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.

Milei a su llegada a Plaza Belgrano, de Resistencia, para encabezar un acto de La Libertad Avanza en Chaco.

El momento en el que le alcanzan el zapato con la tobillera fue cuando se retiraba de la Plaza Belgrano de Resistencia, donde arengó a la militancia. Cuando se lo dan, Milei gesticula a la multitud. En su mano izquierda tiene un león de peluche, en la derecha el zapato, sube el león, baja el zapato y después lo suelta.

Con el correr de las horas, aparecieron los autores del zapato de mujer con la tobillera. Fueron dos jóvenes de Villa Ángela, una ciudad distante a 190 kilómetros de la capital chaqueña.

Vestidos con los uniformes bordó de «Las Fuerzas del Cielo» asumieron la autoría del zapato. «Es el pie de la chorra, de la condenada, la estatua de la chorra», dice Nazareno a cámara y el otro joven que lo acompaña pide que el video llegue al «Javito», por el Presidente.

Milei arengó a una multitud en Chaco y cruzó a Corrientes

Minutos después de las 12, dos horas después del horario previsto inicialmente, el presidente Javier Milei llegó a la Plaza Belgrano. Caminó en medio de los militantes libertarios para acercarse hasta el lugar donde estaba el escenario para el el acto partidario.

Rodeado de gente, el presidente tomó el micrófono y dijo: «Tenemos que elegir si seguimos sacando a patadas en el culo a los narcos o queremos volver al modelo del pasado con argentinos mendigando».

«Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, la pobreza, si seguimos aniquilando la inseguridad, si seguimos reportando y sacando a patadas en el culo a los narcos, si seguimos siendo un ejemplo en el mundo de lo que hay que hacer, si seguimos recibiendo inversiones y respeto o queremos volver al modelo del pasado con pobres, argentinos mendigando», sentenció Milei.

Milei: «Tenemos que elegir si seguimos sacando a patadas en el culo a los narcos o queremos volver al modelo del pasado con argentinos mendigando»

Y concluyó: «Estamos en un momento bisagra de nuestra historia. Venimos de años de decadencia, pobreza e inflación. Hoy estamos de pie, bajando la inflación, ordenando las cuentas y devolviéndole dignidad al trabajo y al esfuerzo de los argentinos».

Después de esas palabras, el presidente se subió a la caja de una camioneta junto a su hermana, Karina, para realizar unas cuadras saludando a la gente que esperaba en las veredas de los alrededores.

LA ELECCIÓN ES CLARA

LIBERTAD O TOBILLERA

VLLC!

En esa pequeña caravana que encabezó antes de cruzar por el puente a Corrientes, al presidente le regalaron peluches de leones y el zapato que después convirtió en campaña electoral desde las redes sociales.

«El acto concluyó en un clima de entusiasmo y apoyo a las políticas de transformación impulsadas por el Gobierno Nacional», indicaron desde La Libertad Avanza y destacaron a Clarín que la gobernación realizó «una gran organización» de la actividad. Antes, Milei se había reunido con el gobernador Leandro Zdero, a quien elogió en público.

En Corrientes, Milei se reunirá con los candidatos locales de cara a las elecciones legislativas a nivel nacional del próximo 26 de octubre. La primera candidata a diputada nacional de LLA en Corrientes es la ex vedette, Virginia Gallardo.