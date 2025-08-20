El Radicalismo propone a González y Kolodziej al congreso

Recuperando su histórica Lista 3 la UCR Misiones decidió que el ex diputado provincial Gustavo González y la actual Presidenta de la Juventud Radical Guadalupe KOLODZIEJ, encabecen su lista para las elecciones de octubre.

«Decidimos dar este paso y presentarnos como candidatos a diputados nacionales con la histórica Lista 3 de nuestra querida Unión Cívica Radical. Lo hacemos sin oportunismos, con la convicción de que la política tiene que volver a basarse en los valores del trabajo, la educación y el esfuerzo» manifestaron los candidatos.

Nuestra propuesta se basa en la defensa de la producción, el trabajo, la educación y salud de los misioneros, adelantó González.

La lista de candidatos la completan Nico Godoy, Susana Wend, Hernán Damiani y Gladys Varga.