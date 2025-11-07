El Puerto de Barranqueras Inicia Importación Directa de Cubiertas de China

El Puerto de Barranqueras, Chaco, completó un hito logístico con la primera importación y despacho de 1.159 cubiertas para automóviles provenientes de China. Esta operación, destinada a Córdoba, marca un avance clave en la capacidad del puerto en el comercio exterior argentino.

La operación inédita se concretó tras el arribo de la mercadería importada. Se trata de 1.159 cubiertas para vehículos que llegaron desde el país asiático. La carga, una vez despachada, tiene como destino final la provincia de Córdoba.

La logística fue ejecutada por la firma GAMA Grupo Comercial y la agencia DEBCOMEX- Despachantes de Aduana. La Aduana–ARCA intervino en la verificación de todo el proceso. Según la información, el procedimiento se desarrolló bajo «estrictos estándares de control y seguridad», garantizando una operación «eficiente y totalmente trazable».

La administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, destacó el logro como prueba de la capacidad operativa. Azula afirmó: «Cada operación que concretamos demuestra la capacidad logística, el compromiso y el potencial que tiene nuestro puerto.»

La funcionaria también subrayó el apoyo del gobernador Leandro Zdero, a quien calificó como una «pieza clave» para «consolidar el crecimiento y la competitividad del puerto». Este hito se suma a un incremento de cargas y operaciones de exportación e importación que el puerto ha registrado durante el último año.

Este avance posiciona a Barranqueras como un punto estratégico, impulsando la conectividad y oportunidades productivas para el Chaco. La nota no proporciona detalles sobre el valor económico de la carga o la fecha exacta del arribo.