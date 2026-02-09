El proyecto más grande de cobre espera el RIGI y suma inversiones por US$ 790 millones en 2026

A 5.350 metros de altura sobre el nivel del mar, donde ya no hay vida silvestre y apenas un movimiento brusco agita tanto como correr una cuadra al colectivo, está depositada una de las tantas esperanzas de estabilización de la economía argentina: el cerro Filo del Sol, uno de los descubrimientos de cobre, oro y plata más grandes de los últimos 30 años, que junto a Josemaría, en la frontera de San Juan con Chile, pueden albergar la mayor inversión de la historia argentina en minería.

El boom de la minería en Argentina aportaría unos 30.000 millones de dólares en exportaciones a mediados de la década que viene, y acá se empieza a construir parte de esa ilusión.

Cómo es el Proyecto Vicuña de cobre, oro y plata

El camino desde la capital provincial, donde se hospedan la mayoría de trabajadores y directivos que van habitualmente a la mina, hasta el extremo noroeste de San Juan, en el departamento de Iglesia y sobre la Cordillera de los Andes, es de 12 horas y obliga a ir en vehículos 4×4.

Actualmente la vía de acceso es por el «Corredor Este», que tiene un primer tramo de 260 kilómetros de asfalto por la Ruta Nacional 40 hasta Guandacol, en el sur de La Rioja, no exentos de deslaves sobre el pavimento que pueden demorar el tránsito, principalmente en verano. Las siguientes 8 horas son a través de un camino de ripio de 200 kilómetros, sobre un paisaje desértico que se prolonga hasta la frontera misma con Chile.

El ascenso, a medida que los vehículos se internan en el despoblado oeste de La Rioja y vuelven a entrar al norte de San Juan, va acompañado por la necesidad de tomar agua en exceso, condición obligatoria pero no suficiente para no sufrir mareos en altura. Los médicos recomiendan 1 litro de agua por cada 1.000 metros de altura; un pasaje gratis al baño cada media hora.

En la llegada al Campamento Batidero, a 4.000 metros, es requisito una visita a la guardia médica para que controlen la presión, la temperatura y el oxígeno en sangre, que suele rondar el 82%. Los fumadores tienen una ventaja: con menor capacidad pulmonar saturan mejor el oxígeno. Es habitual no poder dormir bien en la primera noche por efectos de la hipoxia hipobárica -disminución de oxígeno por la menor presión atmosférica, de aproximadamente 610 hectopascales-.

Casi 2.000 personas trabajan directamente para Vicuña, en turnos rotativos que pueden llegar hasta dos semanas, como los petroleros. El campamento tiene una capacidad de 1.068 huéspedes, con 552 habitaciones, comedor, kiosco, gimnasio abierto las 24 horas, juegos de mesa y televisores.

Se contabilizan unos 2.500 servicios de catering por día -provisto por la compañía sanjuanina Caterwest, de Martín y Guillermo Ossa- y se trasladan semanalmente unas 350 personas, sin contabilizar a los empleados de 12 empresas contratistas que hacen mantenimiento de infraestructura y gestión de residuos, entre otras tareas.

Durante el invierno baja el ritmo de trabajo porque las temperaturas en Filo del Sol pueden llegar a -40° (cuarenta grados bajo cero), aunque hubo tareas permanentes las pasadas cuatro temporadas invernales, desde el 2022.

La mayor inversión extranjera en la minería

El Proyecto Vicuña, de la australiana BHP -la mayor minera del mundo- y la canadiense Lundin Mining, se presentó en diciembre del 2025 para su adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), que compromete desembolsos por al menos 2.000 millones de dólares en los primeros dos años desde su aprobación.

El número exacto del programa de inversiones está guardado bajo siete llaves y lo conocen pocas personas, entre directivos de las empresas y funcionarios del Gobierno, para no afectar a las cotizaciones del mercado. No obstante, algunos indicios y declaraciones de funcionarios de San Juan hablan de US$ 15.000 millones por etapas, en una vida útil no menor a 25 años.

A lo largo de este primer trimestre del año BHP y Lundin presentarán el informe técnico que integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol y que dimensionará el tamaño de ambos proyectos, con sus reservas medidas, indicadas e inferidas de cobre, oro, plata y otros minerales, y a partir de entonces se conocerán las inversiones previstas.

Las últimas estimaciones mostraban 11.530 millones de toneladas de recursos minerales, de las cuales 3.630 millones de toneladas (13 millones de toneladas de cobre, 32 millones de onzas de oro y 659 millones de onzas de plata) son «medidas e indicadas», con mayor grado de certeza de que su explotación sea técnicamente viable y económicamente rentable.

Con estas cifras, Vicuña se ubica como uno de los 10 proyectos de cobre, oro y plata con mayor cantidad de recursos en el mundo.

Mientras tanto, durante este 2026 el plan de trabajo es de unos US$ 790 millones, divididos en US$ 395 millones por cada accionista. Una vez que el Gobierno apruebe el RIGI y con una mayor seguridad jurídica a partir de los cambios a la Ley 26.639 -Ley de glaciares-, las mineras estarán en condiciones de confirmar su decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés).

Recientemente el consorcio adjudicó por 40 millones de dólares a las constructoras Terusi y Semisa dos tramos de 50 kilómetros en total del «Corredor Norte», que acortará los caminos de acceso y evitará el pasaje por La Rioja. Más adelante se licitarán la construcción de otros 170 kilómetros de bischofita -un material que levanta menos polvo- hasta Angualasto, en las inmediaciones de la localidad de San José de Jachal.

En paralelo, se diseña la ingenería de una línea eléctrica de extra alta tensión -en 500 kilovoltios- exclusiva para abastecer a las minas y el campamento, con la incorporación de energías renovables.

Uno de los trabajos previos que hace Vicuña, con el liderazgo de biólogos y expertos en ambiente, es el estudio de la flora, fauna y los glaciares en la zona. El consorcio asegura que no afectará ningún glaciar en la zona de sus tareas; en su área está el GE110, solamente de escombros, inventariado por la provincia y uno de hielo que no tiene un nombre oficial.

La línea base de cuerpos de hielo arroja un dato preocupante: desde 1976 a 2024 se perdió el 90% de la superficie de agua congelada sin siquiera haber comenzado la producción, algo que entienden que es un fenómeno causado por el cambio climático.