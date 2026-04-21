El Programa Remediar bajo la lupa: preocupación por el acceso a medicamentos para VIH, diabetes e hipertensión en la salud pública

El acceso a medicamentos y programas de prevención en el sistema público de salud quedó en el centro del debate a partir de críticas a las políticas del gobierno nacional, en el marco del funcionamiento del programa Programa Remediar. La diputada Lilian Tartaglino señaló que se registraron recortes en la provisión de medicamentos esenciales, tratamientos para VIH, anticonceptivos y programas de prevención, lo que impacta directamente en personas que dependen del sistema público y no cuentan con cobertura privada.

En ese contexto, la legisladora explicó cómo el acceso a medicamentos básicos se ve afectado en la atención primaria. “Si yo soy hipertensa, no voy a tener medicamentos. Tengo problemas de diabetes, no voy a tener medicamentos”, indicó al describir la situación en los centros de salud.

También hizo referencia a tratamientos vinculados al VIH, una de las patologías incluidas en la cobertura del sistema público.

Ha reducido la asistencia en HIV que nosotros sabemos que pueden ser indetectables con la medicación y pueden llevar una vida normal”, sostuvo.

Otro de los puntos señalados fue la reducción de métodos de prevención y programas de salud sexual. “No da más profilácticos ni métodos anticonceptivos. Sacó la ESI”, afirmó durante la entrevista.

Tartaglino remarcó que estas medidas tienen mayor impacto en los sectores que no pueden acceder a la salud privada o a la compra de medicamentos.

La verdad que está destruyendo a los que más necesitan porque si vos tenés poder adquisitivo podés ir a otro sistema de salud”, expresó.

Finalmente, la diputada vinculó estas políticas con un deterioro en el acceso general a la salud pública y advirtió sobre las consecuencias en la continuidad de los tratamientos. “Esto viene a sumarse a un montón de cosas que ya hizo Nación para destruir los sistemas de salud”, concluyó.

Fuente: Noticiasdel6