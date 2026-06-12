El programa de cardiopatías congénitas funcionará en el Parque de la Salud y contará con detección y tratamiento desde el embarazo

La Cámara de Representantes de Misiones aprobó recientemente la creación del Programa Provincial de Cardiopatías Congénitas que busca garantizar la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento integral de estas patologías desde la etapa prenatal hasta la adultez, con cobertura para estudios, intervenciones médicas y un registro provincial único.

Detección temprana, la clave del programa

Desde la Legislatura indicaron que las cardiopatías congénitas son las patologías más frecuentes en los niños y advierten sobre las secuelas graves que puede generar la falta de un tratamiento oportuno. En ese sentido, se destaca la importancia de la oximetría neonatal obligatoria, una práctica simple que permite detectar a tiempo alteraciones cardíacas en los recién nacidos, y subrayan la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27.713, que da marco normativo a este tipo de abordajes en todo el país.

El Parque de la Salud, como nodo central

El programa tendrá como nodo central al Parque de la Salud de Misiones, en Posadas, que funcionará como punto de referencia para la atención, el seguimiento y la coordinación de los casos en toda la provincia. Desde allí se articulará el sistema de telemedicina, las derivaciones desde el interior y la asistencia a las familias, de manera que ningún paciente quede sin acceso al tratamiento por su lugar de residencia.

Un día provincial para visibilizar la causa

Como parte de la iniciativa, se estableció el 14 de febrero como el Día Provincial de las Cardiopatías Congénitas, una fecha que buscará concientizar sobre la importancia del diagnóstico precoz y acompañar a las familias que atraviesan esta realidad.

La puesta en marcha de este programa reafirma el rol de la Fundación Parque de la Salud como articuladora de la inversión tecnológica y la coordinación institucional, garantizando que Misiones cuente con la infraestructura y el equipamiento necesarios para que cada niño con cardiopatía congénita acceda, desde antes de nacer, a un seguimiento médico de calidad.