El programa «Ahora Pan» continúa sin aumentos hasta el 15 de septiembre

Nuevamente el programa Ahora Pan seguirá vigente sin ninguna actualización en su valor de referencia máximo que seguirá fijo en hasta $2.400 hasta el próximo 15 de septiembre, fecha en la cual serán revisados nuevamente los términos del programa. Se trata de la sexta renovación mensual sin aumentos del programa, que había aumentado a este valor a mediados de febrero de este año.

«Es importante destacar una vez más el compromiso de las cámaras del sector agrupadas en el Centro de Industriales Panaderos de Misiones, con quienes el Gobierno provincial viene sosteniendo un diálogo permanente para aplicar las modificaciones necesarias que permitan seguir sosteniendo el programa», destacó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

El funcionario sostuvo que se trata de una herramienta «que de esta manera seguirá fortaleciendo la capacidad de compra de los hogares volviendo más accesible un producto de consumo diario que en #Misiones, gracias al programa Ahora Pan, conserva uno de los precios del pan más bajos a nivel país».

Más información sobre el programa Ahora Pan

https://ahora.misiones.gob.ar/#/programa/ahora-pan