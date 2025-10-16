El programa «Ahora Pan» continúa manteniendo su valor de referencia a $2.500 el kilo hasta el 15 de noviembre

El programa Ahora Pan seguirá vigente sin actualización en su valor máximo que continuará siendo de hasta $2.500 hasta el próximo 15 de noviembre, fecha en la cual serán revisados nuevamente los términos del programa.

«Celebramos el compromiso de las cámaras del sector agrupadas en el Centro de Industriales Panaderos de Misiones, con quienes el Gobierno provincial viene sosteniendo un diálogo permanente con el objetivo de aplicar las modificaciones necesarias que permitan seguir sosteniendo este programa que fortalece la capacidad de compra de los hogares volviendo más accesible un producto de consumo diario. Gracias al programa Ahora Pan, Misiones continúa siendo una de las provincias con el precio del pan más bajo a nivel país», destacó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

El listado de comercios adheridos en toda la provincia está disponible en la web de los Programas Ahora: https://ahora.misiones.gob.ar/#/comerciosadheridos/ahora-pan